Debo retomar una vez más el tema del salario mínimo que en mi anterior envío fue parte de mi comentario. Dije que Andrés Manuel López Obrador en su discurso en referencia al 18 de marzo dentro de los temas positivos de su administración se refirió al aumento del salario mínimo un 90%, lo que es verdad,- afirmo yo -; sin comentarios. Y, obviara repetirlo: 50 años de gobiernos priistas manipularon a la población; a los obreros y trabajadores en general con aumentos de tres o cuatro por año con el pretexto de que era para evitar la inflación por parte de los empresarios. Mentiras, dijo Obrador; arreglos o acuerdos, digamos: truculentos, corruptelas y tranzas entre estos empresarios y el gobierno; lo dijo AMLO, y yo coincido. Es verdad. Pero; un pero muy largo que se estira hasta el polo norte. Esta política de la 4T es de hecho una trampa. Plausible medida, cierto, pero una trampa. Vamos por partes. ¿Cuantos miles de empleos para las familias mexicanas fueron cancelados por AMLO al cancelar el aeropuerto de Texcoco? ¿Cuentos cientos de empleos bien pagados y que beneficiarían a cientos de mexicalenses fueron cancelados por Obrador al cancelar en Mexicali la empresa cervecera en Mexicali, Constelación Brandas? ¿Cuántos cientos de miles de fuentes de trabajo para los mexicanos han sido cancelados por el presidente revolucionario y patriota Andrés Manuel López Obrador al cancelar miles de empleos de varios organismos creados por los gobiernos anteriores, “oligarcas y conservadores” de acuerdo con los sermones de Obrador en sus mañaneras? ¿Cuántos miles de fuentes de trabajo serán canceladas por la orden revolucionaria de la 4T? al desaparecer la estructura completa del INE. que significa miles de empleos? ¿Cuántas fuentes de empleo significaban para las familias emprendedoras mexicanas al cancelar las Estancias infantiles? ¿Quiere usted fanático seguidor de Obrador que le sigamos o aquí le paramos? Y con todo esto, no piense usted que desconozco lo bueno del gobierno de Obrado en múltiples aspectos. Es elemental “mi querido Watson” Son muchas las iniciativas importantes de nuestro gobernante. Sería necio negarlas, pero. Volvamos al punto: ¿Los empresarios “corruptos” del aeropuerto de Texcoco, son, los conservadores? ¿La empresa cervecera de Mexicali que eliminó el presidente son los conservadores? ¿Las personas empresarias de las Estancias Infantiles son las conservadoras? ¿Se da usted cuenta porqué con frecuencia yo me pregunto en mis columnas: quiénes son los conservadores y oligarcas,-palabras de obradorLa pregunta surge a la vez de esta forma: ¿Quién es más oligarca: el poder en uno cuantos o mejor aún el poder en un solo hombre? ¿Verdad que no ando tan despistado?

“EL VALLE DESDE LA RUMOROSA EN DÍAS INVERNALES”. Fuera de quicio me quedé cuando en la exposición pictórica de Carlos Coronado y mía en la Casa de la Cultura de Mexicali, la televisión, los periodistas estrellas, los comunicadores lumbreras y la prensa; incluso La Crónica en donde escribo, brillaron por su ausencia. Yo le dije a Carlos, respecto de este menosprecio de medios prensa y TV: Carlos, es que tú y yo no somos los Tigres del Norte, tampoco somos noticia de escándalo: crimen, droga, minusválidos o pobreza extrema. No hemos cometido ningún feminicidio para aparecer en la prensa o estar en la mente de los comunicadores estrellas.

Realmente: “Valle desde la Rumorosa en días invernales, supera al tiempo, los años la importancia de esta obra paisajística que nunca más habrá quien tenga la capacidad de lograr. Más de cincuenta años en la disciplina se dice fácil, pero lo logran pocos.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.