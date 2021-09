Rudos y técnicos

El gabinete es la imagen de un gobernante, en donde exhibe sus pesos, contra pesos, apertura, calidad, manejo político o la carencia de esto.

Será por eso que el llamado círculo rojo está atento a la integración del equipo de trabajo del o la gobernante en turno.

Los espacios vacíos empiezan a llenarse y a generarse las expectativas de cambio o de plano de seguimiento de las componendas y negocias.

Por lo pronto los focos de atención siguen sobre la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Fijos, cuestionantes, atentos a los cambios de timón.

Prepara su carta de navegación que le dé rumbo a lo que pretende. Ha sido cauta y discreta. Hermética, dijo Bonilla.

Pese a todo, se han filtrado la mayoría de los posibles nombramientos, que como luego se dice en las campañas: son una fotografía del momento. Pueden modificarse.

A partir de octubre empezarán a ser presentados, nos dicen. Secretaría de Salud: Adrián Medina Amarilla; Secretaría General de Gobierno: Catalino Zavala; Secretaría de la Honestidad: Rosina del Villar; Secretaría de Hacienda: Marco Moreno Mexia; Secretaría de Economía: Kurt Ignacio Honold; Secretaría de Seguridad: Ricardo Carpio, es uno de los más fuertes contendientes para dicho cargo; Secretaría de Infraestructura: Arturo Espinoza Jaramillo, es uno de los nombres que suenan más fuerte; Sistema Estatal Penitenciario, María Elena Andrade, ex sub procuradora y ex directora de Seguridad Pública Municipal en Mexicali.

Una de las dudas principales que se generan para la integración del próximo gabinete es la Secretaría de Educación, donde debe tener a una persona capaz de calmar las aguas con los sindicatos, solventar las deudas que se tienen con el magisterio, tener un programa sólido para un regreso a clases presencial en un corto o mediano plazo.

Pero también puede ser una posición entregada a un personaje que le permita a la próxima gobernadora ampliar las relaciones con grupos fuertes, políticamente hablando.

En la Secretaría del Bienestar se busca un personaje de todas las confianzas de la electa, que sea de bajo perfil, sin aspiraciones a una candidatura que lo distraiga de su encargo, cuando menos en la primera etapa del mandato estatal. Se habla del ex secretario del Ayuntamiento, Netzahualcoyotl Jáuregui.

En Turismo se dice que será un empresario que nada tiene que ver con la política o el medio público. Se trata que genere inversiones y posicione a Baja California.

En la nueva administración será urgente que en áreas técnicas haya perfiles técnicos, como en las secretarías de Hacienda, Infraestructura, Economía, Turismo.

Deberá tener una pluralidad equilibrada, con perfiles políticos que logren resolver el entramado que se presente con un ex gobernante dolido que buscará mantenerse a flote y una desdibujada oposición pero que puede encontrar oportunos recovecos, si no funciona la próxima administración estatal.

Como todo gobernante buscan un equipo con integrantes leales, honestos y que tengan capacidad, en ese orden, nos dicen.

Si no es muy capaz puede prepararse más y superarse, pero si no es leal ni honesto, eso jamás lo aprenderá.

Con cada uno de los funcionarios de su gabinete, el gobernante siempre está a prueba. Los errores, deslices o contubernios de cada uno de ellos, le repercuten directamente.

Imaginemos un fiscal o secretario de Seguridad que a medio gobierno le demuestran sus vínculos con el narco, Nadie va a creer que su jefe no estaba metido. Cada mala decisión arrastra al titular del Ejecutivo.

Su trabajo será parar las crisis, no creárselas al gobernante.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.