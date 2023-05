Robo de catalizadores, negocio binacional sin control

Los Porkys, Verrugas, Chorizos, Chirujos y Servandos, son las principales bandas especializadas en el robo de catalizadores de vehículos que han sido identificadas en Mexicali por la Fiscalía General de Baja California y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La Policía de Mexicali estima que a diario se registra el robo de entre tres y cuatro catalizadores de autos y hay una tendencia a la alza, mientras que el Comité Ciudadano de Seguridad Pública sostuvo que este delito está sin control por la facilidad para comercializarse y explicó el aumento de la "cifra negra" porque las víctimas optan por no presentar la denuncia correspondiente y comprar otro aparato o sustituirlo con un tubo soldado. Incluso, se han descubierto a personas que conducen vehículos con las cajuelas llenas de catalizadores pero quedan libres al no haber denuncias y que los catalizadores no tienen número de serie.

Se trata de delitos contra el patrimonio, ubicado en el robo de autopartes, y aunque va en incremento prácticamente forma parte de la cifra negra porque se denuncia poco, prueba de ello es que entre 2022 y 2023 se presentaron ante la FGE apenas 18 casos, de los cuales 16 se judicializaron y dos se encuentran en proceso penal.

El problema es que para el Código Penal de BC es lo mismo el robo de un espejo retrovisor que el del catalizador a pesar que se trata de una actividad ilícita dentro de un negocio fructífero con alcances binacionales, que se publicita de manera abierta en Facebook y, en promedio, alcanza los 20 mil pesos en el mercado negro de refacciones.

Uno de los atractivos para las actividades clandestinas es que los catalizadores contienen de fábrica paladio, platino y rodio, considerados metales preciosos de un alto valor comercial que responden a las leyes de oferta y demanda del mercado.

Estos ilícitos, casi siempre se perpetraban en la noche, pero, ahora se hacen en plena luz del día, ocupan apenas 60 segundos, usan sierras eléctricas de pilas, su comercialización es fácil porque carecen de número de serie y no hay forma de comprobar si son robados en caso de ser localizado en algún punto de venta.

La Unidad de Inteligencia de la FGE ha detectado que se trata de un comercio binacional, pues la mayoría de los componentes de los catalizadores robados se envían principalmente a comercios de Arizona y en menor escala a ciudades de California; en el último lustro se descubrieron bandas que operan en Calexico y El Centro, en el condado de Imperial, California.

En el caso de Mexicali, Los Porkys operan en la colonia Carranza; Los Verrugas en Virreyes; Los Chorizos en colonias de la zona Poniente; Los Chirujos y Los Servando en diversos puntos de la ciudad. La mayoría se especializan en el robo de vehículos de modelos de 1990 a 2000 con la única finalidad de quitarles el catalizador para su venta.

Ante el incremento de este tipo de robo y sus repercusiones económicas, legisladores locales de MORENA proponen elevar la penalidad a quienes perpetren este ilícito pues se le tipifica como robo simple con penas menores a cinco años, por lo que los agentes del Ministerio Público en ningún caso han conseguido prisión preventiva, pese a que los imputados tienen varias carpetas de investigación por el mismo delito.

