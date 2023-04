Robe ahora, pague después

“SOMOS LO QUE HACEMOS”.

Sin importar el nivel de gobierno del que se trate la corrupción sigue siendo el denominador común; la idiotez de que la misma se acabaría “barriendo de arriba hacia abajo” fue sólo eso, una tontería, una simple ocurrencia. Por cierto, sostengo que el presidente es un hombre austero, pero no honesto.

La instrucción presidencial a los senadores de su partido para que esa Cámara no nombre a los consejeros del IFAI retrata perfectamente la intención de este gobierno para no permitir más a una instancia autónoma que ha sido garante del derecho constitucional a tener información de cualquier ente gubernamental y cuyo papel fue fundamental para que los casos de corrupción desde la “La Casa Blanca”, “La Estafa Maestra” hasta la “Casa Gris” hubieran sido conocidos a través de periodistas que recurrieron a este instituto para que el gobierno federal otorgara información que se negó a proporcionar desde un principio, es claro que la intención de López Obrador es desarticular el funcionamiento del IFAI para que no sea posible otorgar información que desnuda un régimen corporativista en la que la corrupción sigue en los niveles que se tuvo en el gobierno de Peña Nieto que le precedió.

En nuestro estado todo sigue igual, Kiko se opuso al movimiento ciudadano con el que logramos la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción más autónomo del país, Bonilla y algunos ciudadanos falderos, Ricardo Zurita y Chito Silva, lo combatieron y en contubernio con Vicenta Espinoza lo secuestraron, situación que continúa hasta la fecha y que refleja el interés que la gobernadora y su circulo cercano tienen respecto al tema; ninguno.

Al no tener un SEA independiente ni Fiscal y Magistrados anticorrupción autónomos seguimos dependiendo de instancias de revisión de facturas y tonterías menores, no de políticas públicas e instancias judiciales y administrativas con facultades para investigar y castigar a políticos y funcionarios corruptos que hoy se sienten más protegidos que nunca ya que nadie, en el gobierno estatal ni en los municipios, hace el mínimo esfuerzo para que la transparencia y no la opacidad sean cosa de todos los días.

Nada ha cambiado en este gobierno de MORENA, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público está integrada por 6 diputados, de los cuales 5 son diputadas emanadas de ese partido y uno más del PT, integrante de la coalición que los llevó al gobierno, ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que actuaran en contra de algún funcionario de gobierno de su mismo partido?, lo dicho antes, los ganadores de un sistema que no revisa, que no tiene independencia alguna, son los políticos en turno, poco importa del partido del que vienen, los grandes perdedores, como la tómbola de Margarito, somos nosotros, los ciudadanos.

Por cierto Alejandra Ang, preside dicha Comisión, la ahora diputada fue la titular de la Dirección de Desarrollo Social cuando se robaron 3 millones de pesos, de ahí lo “extraño” del acuerdo reparatorio al que se llegó con Jesús Enrique Gutierrez Díaz; pareciera que la Sindicatura Municipal estuvo más deseosa de sostener un convenio sumamente peculiar, máxime si la persona que ha aceptado su responsabilidad no tiene el perfil de alguien que cuenta con los recursos producto de un robo de esa magnitud, vivir en una colonia popular, contar con el respeto de sus excompañeros de trabajo y moverse en transporte público. ¿Y la diputada? #MiVotoNoSeToca.

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.