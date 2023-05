Retrato de un administrador nato

La figura de Abelardo L. Rodríguez es multifacética: lo mismo organiza un equipo de beisbol semiprofesional en Mexicali para competir con los equipos del valle de Imperial que establece lazos con la industria aeronáutica de California para crear aviones que rompan récords mundiales. Ambicioso es nuestro personaje. Pero antes que político o militar, Rodríguez es un administrador nato, que no pierde ninguna oportunidad para hacer dinero y, al mismo tiempo, para consolidar amistades. Si vemos con cuidado, nuestro protagonista se codea con gente de todos los oficios y condiciones, mientras sean personas célebres, gente famosa. Lo mismo anda con poderosos revolucionarios, como Plutarco Elías Calles o Álvaro Obregón, que se vuelve parte del círculo de amigos de Jack Dempsey, el boxeador número uno de su tiempo. Tan Mr. Amigo quiere ser que ofrece el agua del valle de Mexicali a los rancheros del valle de Imperial, en California, hacia 1925. Los periodistas del otro lado transcriben su ideario: el mejoramiento del Distrito Norte. Pero sólo si ese desarrollo lleva incluido el mejoramiento de sus finanzas personales, el establecimiento de sus hobbies como programas de gobierno.

En cierta forma, Abelardo es un precursor de la modernidad política depredadora, de la que el estamento empresarial bajacaliforniano desde entonces hará su ejemplo a seguir, su ruta de éxito. O como se dice en nuestra época: Rodríguez es un influencer de su tiempo, la figura paradigmática del hombre triunfador de la primera mitad del siglo XX en la frontera norte. En las últimas décadas, sin embargo, se han develado muchos de sus tejemanejes con la industria del vicio. Lo que se ha olvidado decir es que ese camino de corrupción y mafias no es invención suya sino del coronel Esteban Cantú, quien años antes de la llegada de nuestro personaje a Baja California había creado un gobierno sostenido por la corrupción oficial, que mantenía su régimen militarista. En el caso de Rodríguez, estamos ante un gobernador que, incluso siendo militar, apuesta por la vida civil, por el impulso comercial, por la energía industriosa. Al contrario de Cantú, un norteño conservador, anclado en el siglo XIX prusiano, nuestro general es una criatura fronteriza, un ser que ama las novedades tecnológicas, que sabe romper con las rigidices sociales. Para él no hay obstáculos para el individualismo ambicioso, para el negocio en todo tiempo y circunstancia. Y tampoco intenta ocultarlo. No se olvida, a un siglo de distancia, la famosa anécdota del viejo Daniel Sández que, cuando Álvaro Obregón visita Mexicali y es acompañado por Abelardo Rodríguez, le piden que se tome una foto con ellos por ser uno de los pioneros de la región. Sández, al quedar entre ambos políticos, dice a la multitud que lo observa que: “parezco Jesucristo en la crucifixión: con dos ladrones al lado”. Obregón y Rodríguez sueltan la risa y lo mismo hace la muchedumbre que los rodea. Nadie intenta desmentir lo obvio. Se hace obra pública para robar y se roba para hacer obra pública. Pero como dice el Chronicle de Rodríguez, “el pueblo estadunidense tiene un amigo incondicional” en él y con eso para muchos basta y sobra en estos lares.

La obra pública a su cargo es impresionante para su época, pero la justicia social brilla por su ausencia. Rodríguez cree en el mérito individual, pero cumple con los preceptos revolucionarios mientras no lo pongan en colisión con los intereses financieros de la zona fronteriza, con los negocios establecidos por los vecinos del norte en cuanto a comercios, industrias y cultivos. En eso se parece a Cantú: siempre aparece como amigo, socio, compañero de juegos de los estadunidenses. Se presenta como un mexicano patriota pero al servicio del dinero contante y sonante. Su policía montada protege a la Colorado River Land Company de las “amenazas” agraristas. Es un hombre que exige se respete su honor de militar y no se le señalen sus defectos en la opinión pública. Porque entonces le sale la casta guerrera, el gusto por mostrar los puños para resolver las diferencias. Fuera de ahí, su vida es business as usual. Y por eso mismo, la frontera es el sitio ideal para su desarrollo personal y profesional. De esa manera podemos decir que el general Rodríguez da y recibe de Baja California muchos dones y sinsabores. Sin su prolongada estancia en la parte norte peninsular difícilmente su vida habría contado con tantos retos cumplidos, tantas empresas exitosas, tantas victorias militares.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.