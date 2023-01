Red de mentiras

La semana pasada estuvo llena de sobresaltos en cuanto a la violencia contra mujeres, en el caso de Mexicali. Dos casos concretos que nos ponen a pensar acerca de cómo debemos reaccionar como sociedad y los mecanismos y protocolos de seguridad que deben reforzar las autoridades encargadas de garantizar la protección de la población, en este caso específico de las mujeres. El lunes 16 familiares de Mitzy Xiomara, adolescente de 14 años de edad hicieron una marcha y exigían la aplicación de las autoridades de la Fiscalía General del Estado para localizar a la menor de edad desaparecida, o no localizada, desde el 9 de enero; ese día se había subido a un auto blanco, que ahora se sabe era una unidad de la plataforma Uber.

Otro caso que nos ocupó fue el relacionado con la joven Daryela de 25 años, asesinada, presuntamente, por su ex pareja sentimental, un hombre de 70 años de edad, a quien había denunciado por violencia familiar y no había habido consecuencias legales contra el sujeto de nombre Honorio, quien el domingo 15 de enero asesinó de 34 puñaladas a la joven mujer, con quien tenía una tormentosa relación desde hacía tres años, según informaron los familiares de la víctima. Ambas familias, la de Mitzy Xiomara y la de Daryela, acusaron a la Fiscalía General del Estado de no poner todos sus protocolos a favor de la protección de las víctimas.

La adolescente de 14 años fue localizada el martes17 de enero en Nayarit en el domicilio de un hombre de27 años, con quien había mantenido una relación de unaño, vía redes sociales, tiempo que aprovechó el de nombre Francisco N, ahora detenido y acusado de sustracción de una menor, para establecer contacto con la jovencita. Se estableció que el imputado en compañía deotras personas se dirigió a la central de autobuses deMexicali, lugar donde se encontraba la menor y procedióa llevársela en un vehículo marca Chevy, a Tepic, Nayarit, donde la mantuvo sustraída de su familia hasta el 17de enero de 2023.

Falta, sin lugar a dudas más información de orientación a los padres para estar atentos acerca del uso de estas tecnologías y la gran cantidad de depredadores queacechan las redes sociales para enganchar a las o losmenores de edad. Los padres y madres de familia estamos obligados a cuidar a nuestros hijas o hijos de estetipo de problemáticas y observar la utilización adecuada de ese tipo de tecnologías para evitar que los jóvenes sean colocados en escenarios de riesgo. En el casode Daryela, el Fiscal, Ricardo Iván Carpio admitió queexistió una denuncia por violencia familiar en contradel ahora imputado.

Sin embargo, Carpio explicó que la víctima no ratificó la denuncia, no acudió a las terapias sugeridas, además de que había regresado con su pareja.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.