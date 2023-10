Recomponer el Camino

SOMOS LO QUE HACEMOS

El país se ha llenado de muertos producto del control que el crimen organizado ejerce debido al fracaso del Estado por la estupidez de la política de abrazos y no balazos; la descomposición es de tal magnitud que la renta criminal domina gobiernos municipales y estatales, no es casualidad el deterioro que se vive en estados como Guerrero y Michoacán, ambos impulsados por la agenda de López Obrador con candidatos fallidos a sus gobiernos, Salgado Macedonio, quien al no poder ser candidato nombró, con el beneplácito presidencial, a su hija candidata y al porro de la CNTE Raúl Morón en el segundo.

El desabasto de medicamentos debido a la fallida estrategia del gobierno ,federal, que so pretexto de “combatir la corrupción de las farmacéuticas” causó miles de muertos adicionales; el fracaso es de tal magnitud que hasta el dengue, enfermedad que fue erradicada hace años en nuestro país, este 2023 regresó matando a más de 120 personas, eso sin contar a Aitana, una niña de 6 años muerta en un elevador el IMSS de Playa del Carmen, que ingresó a ese hospital producto de la mordedura de un mosquito en un gobierno que con el pinche pretexto de “combatir la corrupción” dejó de comprarle a los fabricantes de insecticidas los mismos, total, si ya la pandemia fue lo que fue, ¿Qué importa algunos muertos de más?

La sinrazón de un gasto público mal orientado como lo es la construcción de una refinería, que un año después de inaugurada no ha refinado un litro siquiera, son ejemplo de la improvisación; en el que la falta de estudios han sido cubiertos por declaratorias de “seguridad nacional” que impiden conocer si hay corrupción e ineficiencias en el gasto público; es que si el presidente afirma que repartir medicinas en el país es tan sencillo como lo hace Sabritas, es clara la visión corta e idiota con el que el gobierno federal planea sus acciones de gobierno.

Es una pena que nada digan ante el anuncio de un nuevo recorte, ahora de 1,300 millones pesos en las participaciones federales a nuestro estado; al igual que las alcaldesas que prefiere callar ante la falta de recursos para nuestros policías que violentar el ánimo del presidente; total, lo más único importante es seguir con el corifeo de: ¡Qué viva la Cuarta Transformación!

Es necesario recomponer el camino, eso será solo posible si procuramos la construcción de un gobierno que no polarice más, que deje de dividir atacando a los que pensamos que un modelo diferente de país es posible sin repetir ni la banalidad ni la corrupción del gobierno que le precedió, por cierto, hoy contamos con un gobierno más opaco y con menores instrumentos ciudadanos para ser contrapeso de sus decisiones. Recomponer implica la tolerancia de conformar una alianza, hace apenas unos meses impensable, por ello los ciudadanos debemos seguir insistiendo en hacer posible que los partidos de oposición, todos, incluido MC, se sumen a un frente común que nos permita construir un gobierno de coalición

Recomponer el camino implica ofrecerles a los mejores ciudadanos posibles la opción de participar en candidaturas que despierten el interés de la sociedad para erradicar los malos gobiernos que hoy tenemos en nuestro estado; el proceso electoral del año que viene nos dará esa oportunidad. Qué cada uno haga la parte que le corresponda. #MiVotoNoSeToca

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.