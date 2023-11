Razones para festejar

Hoy celebramos en México un aniversario más, de la Revolución Mexicana, considerada el evento político y social más relevante de la historia contemporánea de nuestro país, cuando Francisco I Madero proclamó el Plan de San Luis en 1910, incitando a la población a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder. Por lo tanto, este 2023, marca el 113 aniversario, de su inicio, que concluyó con la promulgación de la Constitución de 1917, donde se incorporaron muchas de las consignas por las que el pueblo luchó: Un gobierno democrático, mayores derechos sociales, una Reforma agraria para los campesinos, libertad e igualdad.

En 1983, con el mismo ideal de hacer realidad una verdadera Democracia en nuestro país, un grupo de mujeres jóvenes, la mayoría casadas y con hijos pequeños, hartas de sufrir en cada elección, fraude tras fraude, viviendo una dictadura de más de 70 años, disfrazada de Democracia por el partido en el poder el PRI, salieron a la calle sonando sus cacerolas, invitando a los bajacalifornianos a unirse para derrocar a quienes cobijados en un partido corrupto, querían continuar abusando del poder, en detrimento de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres, a quienes cada año electoral, convencían entregarle su voto y su confianza, a cambio de una despensa, o cualquier bien material, pero además pagando a mapaches para rellenar urnas, o robárselas a punta de pistola, en las casillas donde no les favorecía. Pese a todo, en las elecciones de 1983, aquí en Mexicali, con las actas de escrutinio en la mano, pudimos comprobar el triunfo de la Democracia. El PAN ganó la Alcaldía, con Eugenio Elorduy, así como el Congreso local. Pero, ¿qué pasó? No se respetó la voluntad de los mexicalenses, razón por la cual, esas mujeres, de todos los estratos sociales, conocidas como “las caceroleras”, se unieron para formar el grupo: Mujeres Libres en favor de la Democracia, al cual pertenezco desde esa fecha y cuyo lema es: ¡Mujer mexicana forja tu Patria! Cuarenta años, trabajando en la forja de la Patria, defendiendo la Democracia, la Libertad, los valores fundamentales, la Vida y la Familia.

Esta es una importante razón para festejar. Hoy muchas de esas mujeres como nuestra querida Macristy Hermosillo, Maru Elías, Blanca Contreras, Estela Baylon, Queta Flores por mencionar algunas, ya festejan en el cielo; las pocas que quedamos, hace rato que peinamos canas, pero todavía tenemos fuerza, corazón, y coraje, para luchar por un México democrático, un México justo, por una sociedad sana, para erradicar la violencia y recuperar nuestros valores.

Gracias a Dios, el grupo se ha fortalecido al unirse mujeres jóvenes, con los mismos ideales, para seguir apoyando obras como el Dispensario en la Col. Solidaridad, la atención y apoyo a niños y mujeres violentadas, pero sobre todo a seguir luchando para que no se nos arrebate la incipiente Democracia que aún tenemos en México y que hoy como nunca, está en peligro real de desaparecer y con ello nuestra Libertad, que no vamos a permitir porque no lo merece México, este país maravilloso que tanto nos ha dado. ¡Adelante queridas amigas! ¡Felicidades! ¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es Consejera Familiar.