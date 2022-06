¿Quiénes son los actores principales en Data Science?

Hoy quiero hablar sobre las posiciones dentro de las empresas que se deben cubrir cuando hay un área especializada en Data Science o Ciencia de los datos. Ingeniero de datos:

Los ingenieros de datos gestionan cantidades exponenciales de datos que cambian rápidamente. Se centran en el desarrollo, la implementación, la gestión y la optimización de canalizaciones e infraestructura de datos para transformar y transferir datos a científicos de datos para realizar consultas.

Habilidades necesarias: lenguajes de programación (Java, Scala), bases de datos NoSQL (MongoDB, Cassandra DB), marcos (Apache Hadoop)

Científico de datos: Los científicos de datos examinan qué preguntas necesitan respuesta y dónde encontrar los datos relacionados. Tienen perspicacia comercial y habilidades analíticas, así como la capacidad de extraer, limpiar y presentar datos. Las empresas utilizan científicos de datos para obtener, administrar y analizar grandes cantidades de datos no estructurados. Es común que las empresas recolecten información en bulk (a granel), por descargas de su app, visitas al sitio web, menciones en redes sociales, etc. es tanta información que tienen que no saben cómo utilizarla, es por eso la importancia de llevar a cabo todo este proceso, y luego de obtener los resultados, se sintetizan y se comunican a las partes interesadas clave para impulsar la toma de decisiones estratégicas en la organización.

Habilidades necesarias: Habilidades de programación (SAS, R, Python), habilidades estadísticas y matemáticas, narración de historias y visualización de datos, Hadoop, SQL, aprendizaje automático

Analista de datos: Los analistas de datos cierran la brecha entre los científicos de datos y los analistas de negocios. Se les proporcionan las preguntas que necesitan respuesta de una organización y luego organizan y analizan los datos para encontrar resultados que se alineen con la estrategia comercial de alto nivel. Los analistas de datos son responsables de traducir el análisis técnico en elementos de acción cualitativos y comunicar de manera efectiva sus hallazgos a las diversas partes interesadas. En otras palabras, toman la información que les da sintetizada el científico de datos y la analizan para la toma de decisiones.

Habilidades necesarias: Habilidades de programación (SAS, R, Python), habilidades estadísticas y matemáticas, manejo de datos, visualización de datos

¿De quién depende el área de Data Science? Desde mi muy particular punto de vista, debe de estar estrechamente relacionada o depender del área de marketing, es materia prima para la planeación, desarrollo y ejecución de las estrategias de marketing.

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.