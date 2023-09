¿Quiénes son las víctimas de las fosasclandestinas de Mexicali?

Las víctimas del delito de desaparición forzada no son números ni estadísticas, son personas con nombre y apellido, tienen rostro, familia y sueños, además son parte de una comunidad que continúa violentándolas después de su muerte.

A continuación les diré quiénes son las seis personas que la Fiscalía ha logrado identificar de las 21 osamentas encontradas en las fosas clandestinas de la Colonia Miguel Alemán, en los límites de Baja California y Sonora.

Antes, un contexto.

Es cada vez más común que las autoridades y gobierno manejen los casos de las víctimas únicamente como un número dentro de la cuantiosa lista de incidencia delictiva en México y Baja California, más aún cuando se trata de este tipo de casos que son considerados como un delito de Estado.

Fiscalías y las comisiones locales de búsqueda no han entendido como manejar las carpetas de investigación de víctimas de desaparición forzada. En tiempos del PAN con Rommel Moreno y Perla del Socorro Ibarra minimizaron la realidad que se vivía por este delito y hasta escondieron cifras. A principios de siglo con Antonio Martínez Luna, el mismo procurador hasta fue señalado por colectivos como encubridor de victimarios y de agentes involucrados con desapariciones.

Ahora con Guillermo Ruiz, Ricardo Iván Carpio y con María Elena Andrade manejan un sigilo, un desorden y una incongruencia que raya en lo absurdo. Por primera vez han lanzado pesquisas públicas por la mayoría de los casos que denuncian ante Fiscalía familiares de las víctimas, pero, el problema es que no sabemos (ni los familiares) que pasa con estas personas desaparecidas y con los boletines de búsqueda.

No solamente estamos en la crisis de los desaparecidos que le estalló al gobierno y Fiscalía actual, también estamos frente a lo nunca antes descubierto: fosas clandestinas de 3, 5, 7 y hasta 21 cadáveres.

¿Quiénes son las víctimas de la fosa clandestina de Miguel Alemán?

La segunda semana de julio, cuando había solamente 4 cadáveres localizados en las fosas clandestinas de la colonia Miguel Alemán (ahora son 21) Carpio se comprometió a que en 72 horas se establecería la identidad de las víctimas porque se contaba con un equipo especializado y un laboratorio de genética.

De acuerdo con información obtenida por una fuente de la Fiscalía, se tienen identificados plenamente a siete osamentas, seis de ellos ya liberaron el dictamen para que SEMEFO entregue el cadáver a los familiares, hay uno que está pendiente.

A excepción de una víctima identificada, las demás contaban con boletines de pesquisas oficiales de la Fiscalía, una de ellas era una mujer residente de Sonora: Se trata de Aldo Jovany de 32 años, desaparecido el 13 de enero; Alberto de 52 años, desaparecido el 27 de noviembre del 2022; Heriberto de 37 años, originario de CDMX, que tenía viviendo en Mexicali desde septiembre del 2020; Leonardo Daniel de 23 años, desaparecido el 10 de enero; René Félix de 25 años, desaparecido el 5 de febrero y María Teresa de 50 años de edad, residente de San Luis Río Colorado y que sus familiares presumen que fue desaparecida en su trabajo en el Valle de Mexicali el 9 de enero.

Ni la Fiscalía ni SEMEFO han querido emitir información a medios de comunicación ni a colectivos sobre la identidad o status de la carpeta de investigación de las 21 osamentas de las fosas clandestinas de este polígono en el que se presume hay más restos humanos, solamente han dado datos a cuenta gota en entrevistas “banqueteras”.

Una cosa les debe quedar clara, el que hayan encontrado la osamenta o restos humanos de las víctimas solamente no concluye la carpeta de investigación, pues queda pendiente lo más importante: ¿quién los desapareció? ¿por qué? y que sean detenidos los responsables. De lo contrario, aunque los familiares no quieran saben más del caso, por oficio están obligados a continuar la investigación para que no quede impunidad y no se vuelvan a repetir estos hechos delictivos que laceran a la sociedad.

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Cuando se vislumbraba que solamente habría candidatas mujeres en la próxima elección presidencial, la ultraderecha impone un candidato con el actor y activista, Eduardo Verástegui, quien manifestó ante el INE su intención de ser candidato independiente, seguramente no lo logrará y con ello iniciará su campaña eterna de victimización.

**FIASCO SEMANAL: MORENA en BC le teme a los debates. A diferencia de AMLO y los más zurdos de los morenos, incluido Sheinbaum, acudieron y promovieron los debates oficiales, en Baja California, Juan Manuel Molina propuso, le aprobaron y le publicaron una iniciativa para no hacer obligatorios los debates a la gubernatura e inferir que tampoco los demás candidatos y candidatas se deban de presentar. ¿A qué le temen?

*- El autor es periodista de Baja California.