¿Quién pierde?

Por el derecho a la libertad de expresión

Dos casos relevantes nacionales y uno en el extranjero, requieren de toda nuestra atención, pues al estar siendo juzgados, con ellos se impacta de manera negativa y vigorósamente, nuestro sistema de justicia y el de USA. Priméramente, tenemos el caso de María Elena Ríos, joven saxofonista del estado de Oaxaca, quien fuera quemada con ácido en un intento de asesinato, ordenado por su expareja, el exdiputado local Juan Vera Carrizal. Después de muchos esfuerzos el autor intelectual fue llevado a juicio, pero por su poder económico y sus influencias, su proceso está en veremos. Ahora tiene la posibilidad de quedar prácticamente en libertad, pues un juez le dio el beneficio de llevarlo en prisión domiciliaria. Mientras María Elena sigue batallando con un tratamiento médico que le ayude a curar sus heridas, que le dejarán cicatrices de por vida, invirtiendo dinero que no tiene, al exdiputado oaxaqueño se le premia con la libertad. Esto es estar por encima de la ley y beneficiar al hombre, antes que a la mujer víctima. Este, que es un feminicidio en tentativa, puede quedar inconcluso y pasar a formar parte de la enorme impunidad que padece México.

El segundo asunto sigue siendo, indudablemente, el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yazmín Ezquivel, plagiadora de la tesis con la cual se tituló como abogada. Lo sorprendente de este asunto es, sin lugar a duda, que sigan los otros 10 ministros sin expresarse y tomar partido sobre este tema, a pesar de que la ministra es culpable a ojos vista. Laconducta de los ministros no es solidaria con la SCJN, ni muestra la decisión de actuar con responsabilidad ante este grave conflicto legal. Con esta indefinición, hacen denuestro conocimiento la ilegalidad con la cual resuelven los asuntos, en esta supuesta instancia superior de justicia. Ninguno de los once ministros tiene la altura y honorabilidad que requiere la SCJN, mientras no asuman una posición acorde a las exigencias legales. Mientras no se le quite el título a la ministra plagiadora, se le remueva del cargo, y se le procese judicialmente, cualquier resolución que se emita, estará tomada bajo la ilegalidad. El tercer asunto tiene implicaciones internacionales y se está llevando a cabo en USA, cuyos tribunales están juzgando a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México. Hasta la fecha, los testigos no ofrecen pruebas reales, sino que aportan información poco confiable. Bajo estas circunstancias y sin solidez, García Luna tiene enormes posibilidades de quedar absuelto de algunas de las acusaciones. Algo que todos estamos pensando y lo hemos expresado alguna vez, es que la contraparte del exsecretario en USA, también debería estar en el banquillo de los acusados. Ni el más ingenuo de los ciudadanos de ambos países, cree que los capos solo existen en México, y que en USA nadie ostenta esa categoría delincuencial. Si a García Luna le daban un millón de dólares diarios, imagínense las ganancias exponenciales que se producen con la venta de las drogas ilegales. Este dilema se equipara con aquel que asevera que no hay vida en otras partes del universo, aunque este sea infinito.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.