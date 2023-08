¿Quién asumirá los retos y yerros de la Fiscalía?

Los dados ya están cargados, tendremos en Baja California por segunda ocasión a una mujer al frente de los trabajos de procuración de justicia; primero fue la ex magistrada Perla del Socorro Ibarra, amiga y de todas las confianzas de Francisco Vega de Lamadrid, por ello duró casi todo el sexenio cuando solamente llegaría por tres años, pues tuvo que pedir dos veces licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su papel fue muy gris como el de su antecesor, Rommel Moreno Manjarrez, con la diferencia que la abogada mexicalense supo armar bien su cuadro en las subprocuradurías, las cuales fueron muro de contención y de resultados ante la ausencia de la ex magistrada que no salía de su oficina en el tercer piso del edificio en Mexicali.

Ahora, la nueva Fiscal será María Elena Andrade Aguilar, amiga y de todas las confianzas de la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila, por lo que se espera que dure los 4 años que le restan a la mandataria estatal, pues al igual que pasó con el "Titi, Guillermo Ruiz, una vez que llega el nuevo o nueva gobernadora se podrían dar renuncias y cambios en la silla de la Fiscalía General, por lo que quizá tampoco pudiera culminar los seis años que marca la Constitución local para ese cargo.

La designación en el Congreso será por mayoría, pues el Partido Acción Nacional (al menos dos diputadas, toda vez que el diputado panista-Marinista, Diego Echaverría, puede votar según la orden directa del Ejecutivo) adelantó que votará en abstención tras conocer el plan de trabajo y las formas nada transparentes en que fue renunciado el Fiscal, Ricardo Iván Carpio.

En tanto, Movimiento Ciudadano con Daylin García también podría abstenerse o votar en contra según los planteamientos hechos a la terna en las comparecencias. De Blásquez y Moctezuma ni hablamos porque ellos van al circo, las y los demás se irán en el sentido que marcó Marina del Pilar Ávila en favor de la todavía Comisionada del Sistema Penitenciario.

La votación será en sesión extraordinaria posiblemente este mismo martes, pero como el edificio del Poder Legislativo tuvo afectaciones por la Tormenta Tropical "Hilary", podría llevarse a cabo la votación y designación el miércoles. En cualquiera de los dos días será María Elena Andrade la nueva Fiscal.

Las Morenas y Morenos podrán presumir que María Elena por el simple hecho de ser mujer por fin en la Fiscalía trabajarán con perspectiva género, pero, basta con recordar que con Perla de Socorro Ibarra la Procuraduría le tenía escozor a tipificar y judicializar casos de Feminicidios, incluso no integraron ningún caso por Feminicidio en Grado de Tentativa, todo lo archivaron como lesiones o violencia intrafamiliar.

Muchos retos y asignaturas pendientes tiene la política y abogada cachanilla cuando asuma el cargo de Fiscal, podrá pensar que será pan comido por la jerarquía y presupuesto que ahora tiene este órgano autónomo a diferencia de cuando ella fue Subprocuradora en tiempo de Osuna Millán; sin embargo, antes como antes y ahora como ahora la situación se agravó por la inacción e inoperancia de Rommel, Perla y El "Titi" en casos como en crecimiento exponencial de víctimas de desaparición forzada; la poca solución o resultado eficaz en homicidios dolosos y otros delitos que enclavan en el narcomenudeo como delito del fuero común; el incremento en Mexicali de la violencia intrafamiliar; el inexistente trabajo en el combate a la corrupción; las casi nulas órdenes de aprehensión de generadores de violencia por el pésimo trabajo directivo en la Fiscalía de Homicidios; la falta de perspectiva de género de las y los agentes del Ministerio Público y la revictimización de víctimas de violencia sexual, principalmente en menores de edad.

Si leemos el currículum de la próxima Fiscal tiene credenciales de sobra para ocupar una silla tan "caliente", pero ya no estamos en tiempos del PRI que solamente eso y el compadrazgo político bastaba para asumir un cargo, se supone que los tiempos cambiaron y ahorita tendríamos que evaluar su desempeño, resultados obtenidos y su plan de trabajo. Desafortunadamente, nuestros representantes populares decidieron hacer una sesión atropellada por las condiciones climatológicas para que las y los ciudadanos tuviéramos un análisis completo de su perfil. Aunque fue una sesión de 5 horas, no nos quedó claro cuál será el rumbo que tomará la Fiscalía los próximos 6 años, salvo que le apostará a evaluar sus programas, acciones y políticas cada mes (ante quienes no dijo); creará la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada; enfoque en la detención de mandos medios y altos de organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo para reducir los homicidios; un plan de política criminal y fortalecimiento a las áreas de peritos, fiscales y agentes investigadores.

Ya veremos que tanto sacude María Elena Andrade a la estructura administrativa y operativa de la Fiscalía, esperemos que sea en aras de la mejora institucional y no de vendettas como ya lo presumen sus operadores cercanos, quienes festejan que ocuparán puestos de mandos.

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: El magistrado electoral y mandamás del Tribunal Local, Jaime Vargas, dejó en evidencia que más vale tener a tu compadre, amigo y de la misma corriente política como abogado cuando eres denunciado y sentenciado por violencia política en razón de género, pues el violentador y diputado Marco Antonio Blásquez fue inscrito al Registro Nacional y Local por Violencia Política Contra Las Mujeres (está público en el portal del INE) por la violencia simbólica que magistrados de la Sala Regional y Superior determinaron que hizo el ex senador en contra de la Gobernadora, Marina del Pilar. Pero, su compadrazgo con Bonilla y Blásquez hizo que solamente lo inscribieran 80 días y una amonestación pública, lo que significa la sanción más tersa de la historia, aún cuando es un agravante que la violencia la ejerce todos los días en su programa de televisión en el que se asume como comunicador.

**FIASCO SEMANAL: La gira artística y de "queda bien" que hicieron los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia para entregar una especie de diploma de aprovechamiento y una estrellita en la frente a las dependencias más importantes o más marinistas del Poder Ejecutivo. Esa actividad estará en su POA o simplemente se trataba de apapachar y quedar bien con los titulares de Hacienda, Bienestar, Issstecali y Educación.

