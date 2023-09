¿Qué vendemos realmente?

Parece simple la respuesta, pero no lo es. Para contestar esta pregunta tenemos que hacer un análisis claro de lo que REALMENTE comercializamos y la manera como nuestros clientes nos ven. Y por otro lado que está esperando el mercado de nosotros. Hacerse estas preguntas son básicas porque son la antesala para poder CRECER y tener una mayor penetración y por ende lograr participación en el mercado significativa.

Esta es una pregunta que generalmente las empresas no se hacen. La mayoría da por hecho que lógicamente lo que se vende es el producto o servicio que se produce o que se presta y que está vinculado directamente con la actividad empresarial elegida.

Y con esa conceptualización es que se diseñan todas las estrategias de marketing y comerciales en busca de convencer a los clientes de elegir nuestros productos y/o servicios.

Para algunos líderes comerciales pueden afirmar que venden un producto y otros que venden un servicio y otros un poco más avanzados afirman que venden SOLUCIONES. En mi opinión vendemos 4 ejes:

1. VENDEMOS VISIÓN DE FUTURO

Le vendemos al cliente una historia de cómo las cosas podrían ser mejores. Una vez que conocemos la insatisfacción del cliente, le vendemos un futuro donde sus puntos de dolor ya no estarán presentes y que como empresa seremos empáticos y eficientes en la entrega del producto y/o servicio. Le vendemos al cliente un futuro donde la insatisfacción no aparecerá más. Y donde el cliente vivirá un total EXPERIENCIA. Eso es futuro. Sin una visión de futuro, el cliente no asumiría el riesgo que significa pasar de la situación actual a otra y hacer todo el esfuerzo del cambio. De otra manera el cliente no se arriesgará. Lo que vendemos es una visión de una realidad distinta a la que tiene el cliente actualmente. Vendemos una visión distinta.

2. VENDEMOS IDEAS

¿Cómo hacemos que el cliente “conecte” ese futuro con su realidad? Con IDEAS. Lo hacemos a través de nuestras ideas que le hagan sentido al cliente, con ideas aterrizadas que le permitan imaginarse ese futuro con un promisorio presente. Vendemos la idea de cómo realizar este camino de cambio para alcanzar su visión y que ésta se haga realidad. Lo que vendemos son ideas.

3. VENDEMOS RESULTADOS

Lo que vendemos productos y /o servicios con los que los clientes obtienen buenos resultados. El cliente no quiere batallar, solo quiere que funcione bien y a la primera. El no compró dificultades, compró soluciones que den resultados. No es tu producto, tu servicio o tu solución lo que tu cliente está comprando; lo que está comprando es el resultado que ofrece tu producto, tu servicio o tu solución.

Podemos decirlo de esta manera: “El cliente no quiere comprar un taladro, lo que quiere es un agujero”. La gente no quiere el producto o sus características, sino lo que puede hacer por ellos, los beneficios y resultados. No te debes centrar en tu producto /o servicio, sino en cubrir las necesidades y problemas de los clientes. Más allá de sus necesidades es también muy importante lo que mueve al cliente, sus motivaciones y deseos personales. Un agujero en la pared, aunque sea como metáfora del problema, no es por lo que paga el cliente.

Por lo menos, no solo por eso. Tu cliente no quiere un agujero… a lo mejor, y, por ejemplo, lo que quiere es colgar un cuadro de sus últimas vacaciones y que recuerde esos momentos cada vez que entre a casa.Vendemos resultados que hacen que su visión de futuro sea una realidad.

4. VENDEMOS CONFIANZA

De entrada, debemos entender que los clientes le compran al vendedor en quien confían y en segundo plano a la empresa que el vendedor representa. La venta basada en la confianza, por principio no está centrada en el vendedor, sino en el comprador.

Quizá hoy en día tu objetivo es conseguir que el comprador consuma, y no está mal, pero si cambias a que tu objetivo de ventas sea ayudar a tu cliente a tomar la decisión correcta y lo acompañas en su proceso de compra, te aseguro que venderás mucho más y lograrás mayor rentabilidad.

¡Cuidado en convertir la confianza en una táctica!, no funcionará. La gente huele a kilómetros de distancia la hipocresía y la rehúye. No finjas. Tienes que preocuparte de manera auténtica en sus necesidades, no en las tuyas.

.Vendemos el hecho de que se puede confiar en nosotros porque estamos asegurando que los resultados se van a lograr. Vendemos el hecho de que tú eres el mejor, el más capaz, y la mejor opción para ayudar a tu cliente a alcanzar su futuro deseado. No debes tener la mejor oferta. No debes tener el mejor precio. Ni siquiera tienes que ser el mejor vendedor. Pero para ganar la oportunidad de ayudar a tu cliente, debes que ser el vendedor en el que tu cliente confía su visión. El cliente está contratando a alguien de su confianza para obtener el resultado que necesita. Necesitan a ese socio de confianza.

Vendemosconfianza. Las herramientas que tenemos como vendedores son la visión, las ideas, los resultados y la confianza. No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.