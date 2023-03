¿Qué nos falta para considerarnos un narco estado?

Durante muchos años me resistí a patrocinar (viéndolas en las plataformas de streaming) series que tuvieran que ver con el narcotráfico, hasta que mi familia me insistió que no me perdiera Narcos México (la única que he visto hasta el momento). Por decir lo menos, me espanté. El poder corruptor del narcotráfico se retrata de una forma viva explicándonos cómo el gobierno en su conjunto (o una parte de él), sus policías, la inteligencia del ejército y las estructuras militares mismas, están copadas y compradas por el dinero que proviene del tráfico de estupefacientes.

Claro, la serie está novelada, pero a la luz de la concatenación de los hechos, solo puedes concluir que es parcialmente cierto todo lo que ahí se ve y sobre todo, que sería muy difícil que esa “industria” no hubiera florecido sin el patrocinio del consumo masivo en Estados Unidos y la complacencia de autoridades y empresarios que han contribuido a que eso siga funcionando.

Por eso me preocupa que en los últimos meses ya van tres señales contundentes de que Estados Unidos está sumamente preocupado por lo que pasa en México con relación al tráfico de drogas (según se sabe por las muertes por fentanilo en ese país).

Primero, por supuesto, el encarcelamiento y la declaratoria del involucramiento de Genaro García Luna, en los sexenios de Fox y Calderón, con el narco la cual quedó demostrada en un juicio en el que las declaraciones de los testigos protegidos (otros narcos probados) hundieron al ex jefe policíaco. La DEA, el FBI y demás agencias estadounidenses que condecoraron a García Luna en aquel tiempo deben estar muy arrepentidas, como también lo deberían estar nuestros expresidentes y sus colaboradores (habría que preguntarnos cuantos funcionarios más estuvieron involucrados tan solo en ese tiempo. Imposible que haya actuado solo).

Un segundo aspecto fue la declaración del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos afirmando que México tiene la tercera parte de su territorio controlado por el narco con la complacencia del actual gobierno. No se le dio mucho vuelo a la noticia, pero es gravísimo pensar que tantas zonas de nuestro país no se tendría control político y económico sobre ellas. Otro punto más “a favor” para considerar que las cosas, aun sin García Luna, hoy la encarnación del mal, todo sigue como siempre.

Luego, este fin de semana, conocimos una tercera señal: se presentó desde Enero en el Congreso de EU una iniciativa para que el Presidente Biden pueda autorizar el uso del ejército estadounidense en territorio mexicano para apoyar las labores contra el narco. Es apenas una iniciativa, pero ya corre por el proceso legislativo de aquel país. Ridículo que avanzara pero peligroso si lo terminan autorizando.

Obvio, todo esto habla de una bronca mayúscula en México más allá de colores partidistas como Morena ha querido ensuciar hasta el proceso del enjuiciamiento de García Luna (en el que somos y seremos simples espectadores) o cualquier situación con el tema, como si viviéramos en un lecho de flores y actualmente no pasaran los grandes problemas que vemos en las calles.

El problema es que Estados Unidos está ocupado viendo como meterse, eso es claro. La demanda de drogas está allá, más fuerte que nunca, y el producto está aquí, en todas partes y a todas horas ¿quien se atreverá a hacer algo? Ya pagamos con muchas muertes (140 mil mexicanos sólo bajo AMLO y más de 500 mil acumulados de Fox a la fecha) la permisividad de nuestros gobiernos con este delito. Así que, politiquería aparte, no podemos seguir así. Nos acercamos peligrosamente a un narco estado.

*- El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.