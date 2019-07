¿Que no hay dinero?

La 4T mató al INADEM sin saber las graves consecuencias que esto tendría en el ecosistema emprendedor de México, pero…

Las cosas como son: mataron al Inadem, usaron de pretexto las imperfecciones del sistema y destinaron los recursos enfocados a desarrollar empresa y empleos, para ser canalizados a programas asistencialistas y mantenedores de focas aplaudidoras para las votaciones venideras.

Empiezo reconociendo los mil errores, fallas y abusos que se dieron durante los años del Inadem, a la sombra de políticos amigos se “bajaron” recursos que a todas luces eran destinados para proyectos fracasados o que sus resultados fueron, a lo mucho, mediocres. ¿Y las decenas de miles de emprendimientos creados? ¿Y las tecnologías desarrolladas? ¿Y los procesos, metodologías, capacitaciones y demás activos intangibles que se generaron? ¿Amerita el error de unos la aniquilación de todos? Si ese fuera el caso entonces la 4T debió aniquilar de un plumazo al IMSS o a Pemex desde el primer día, pero no, aquí el fondo es el revanchismo, el complejo de inferioridad, la ineptitud y la incapacidad. ¿Por qué no arreglar lo que está mal y mejorarlo? No entiendo.

Me consta que la comunidad emprendedora de México jamás concibió al Inadem como fondeadora, antes bien como impulsora con capital semilla para ayudar, empujar e iniciar proyectos productivos. Está comprobado que, cuando una empresa es apoyada con incentivos como los del Inadem, su expectativa de vida es mucho más grande y más factible de despegar.

Hoy te quiero compartir 5 fuentes de recursos para que los pongas en marcha para tu emprendimiento, algunos no te gustarán pero finalmente son fuentes de dinero para ayudarte a seguir creciendo:

1.- Ahorros, sí, ahí hay dinero.

2.- Créditos bancarios o tarjetas de crédito. Cuidado, podría ser peligroso, pero con una buena administración te irá bien.

3.- Fondos de inversión o “Ángeles” inversionistas. Cada vez conozco más esfuerzos de empresas y organizaciones dispuestas a invertir en proyectos emprendedores. Acércate a ellos.

4.- Asesoría con tus amigos o maestros. A eso le llamamos “smart money” o “dinero inteligente” en donde no precisamente el beneficio es en efectivo o cash pero sí en tips, recomendaciones, conexiones, etc.

5.- Tu casa y carro. Sí, tu casa es tu oficina y tu carro un vehículo de transporte para distribuir productos. Si aprovechas no tener los gastos de una oficina formal y a tu carro lo empiezas a cuidar como una unidad de transporte, entonces estamos hablando de muchos miles de pesos ahorrados.

Mientras que el nuevo gobierno no entienda que para tener un país con empleo primero se necesita crear empresas y que para crear empresas antes se necesitan emprendedores, entonces tendremos dos opciones: dejar de crecer, esperar, aguantar, limitar y cerrar, o intentar crecer, innovar, crear, mejorar y emprender. Yo creo que no tenemos otra opción mas que la segunda porque México lo vale y porque somos más que sus políticos, más que sus partidos y más que ideologías fracasadas.

* El autor es Director de Testa Marketing, Investigación de mercados.