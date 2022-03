¿Qué está contratando?

Ya pasaron mas de 10 años desde que el marketing digital apareció en escena, hemos invertido muchísimo en la curva de aprendizaje, unos han entendido cómo es el asunto pero otros todavía no terminan de… de encontrarle sentido ¿por qué lo digo? oiga, tengo mas de 200 columnas escritas aprox. muchas de ellas explicando con peras y manzanas todo el asunto, es más ¡la mayoría! ¿y qué cree? todavía sigo escuchando lo mismo “cotízame mis redes sociales” ¡no! ¡no! y ¡NO! le explico el porqué de mi contundente respuesta, créame que tengo un punto. Aquí lo que he escuchado o comentado últimamente:

1.- Ya quedamos usted y yo que las “redes sociales” es algo muy genérico, mire es como decir “cotíceme la publicidad” ¿de qué o qué? ¿para qué? ¿en qué medio? y lo peor, sin producto o servicio definido.

2.- “¿Bueno y si solo es Facebook?” noooo, no todas las redes sociales son para todos, hay que determinar el objetivo de negocios para después ver en qué red social está interactuando nuestro target. Entonces ¡no! no le podemos cotizar “facebook”

3.- Solo quiero empezar a publicar para que aparezca algo y no se vea solo” bajo esa misma lógica entonces ud. va a poner una tienda con una que otra cosa para que no se vea vacío, pero no va a abrir, o sea nomas pa’que no se vea solo ¿cómo por qué?

4.- “Quiero captar leads” muy bien ¿y que CRM usa? ¿ya tiene el funnel de captación diseñado? ¿cuántos lead magnet tiene? ¿ve que no es tan fácil? si no tiene todo esto asegurado, su dinero se va a ir a la basura. Mire, por ejemplo cuando invierte en asistir a una expo ¿cuánto le cuesta? y ahí viene cargando con mil tarjetas de presentación que jamás vacía en una base de datos y por allá en dos semanas empieza a mandar información eso es: ENFRIAR LEADS, o sea, ud. gastó dioquis.

5.- “Quiero vender en línea” aquí es cuando hago un larga pausa, pensando ¿por dónde empiezo a explicar? lo mas sencillo de configurar en una tienda en línea es el carrito de compras, eso es lo de menos ¡la logística! y tantas cosas que pasan por alto y luego se quejan de que no les funciona. Es más este parrafito no me alcanza para todo lo que estoy pensando, resumen: logística, procesos, procedimientos, ERP “fierros” pero después hay que generar tráfico a la tienda ¡si quiere una guía mandeme correo, se la mando gratis! de verdad mexiamarcela@gmail.com

6.- “Quiero aparecer primero en Google” eso es muy genérico, claro que puede aparecer en primer lugar, pague suficiente y ya, pero…¿quiere vender o no mas acariciar su ego?, entonces hay un mundo de cosas por resolver, para empezar ¡optimizar su sitio web! determinar keywords, y si está pensando contratar Google Ads directamente con Google o con cierta compañía amarilla, piérdele el amor a unos diez mil pesos en su curva de aprendizaje.

7.-“Envío de mails masivos y que los abran” O.o y lo peor de todo es que quieren comprar bases de datos ¡al INEGI! eso y poner maniquíes en una fiesta es la misma. Las listas de correos (que yo las llamo power list) se construyen y deben de llevar una estrategia de email marketing, no es ‘enchílame otra”.

Usted tiene que comprender al profesional de marketing como un doctor, la misma lógica ¿ud. estudió medicina? yo tampoco, hay que confiar en los profesionales, pero yo no sé por qué en temas de marketing, comunicación, diseño gráfico y publicidad ¡todos son expertos! aunque sean temas muy 'de moda' tienen procesos, metodologías y obedecen a estrategias. Por favor no siga perdiendo su dinero. Bendiciones.

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.