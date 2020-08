Más que un purga, a mí me gustaría que la corrupción se extirpara de cuajo. Sin embargo, corruptelas, cohechos, sobornos y tranzas han sido consustanciales al ejercicio del poder económico y político que han echado raíces y se han convertido en lacras de la vida pública mexicana; sin quedar exenta -no tengo duda alguna- cierta iniciativa privada asociada con la administración de bienes y obras comunitarias en todo el país. La corrupción es la perversa y lesiva humedad que se cuela por todas partes. Si se hiciera una criba rigurosa, no muchos resultarían honestos a cabalidad, siendo cual fuera su afinidad, militancia partidaria o signo ideológico.

Las acusaciones, escándalos y videos que ahora proliferan (más los que faltan) están impulsados, presiento y lamento, no por una fuerza ética, moral o legal. La purga se está dando por la supervivencia y el control del poder económico y político.

La plaza pública de nuestro tiempo, las redes sociales están en plena efervescencia: al aborrecer, comentar y compartir la indignación ante la mega corrupción. Exponer la voracidad y desfachatez es una estrategia mediática que está dando cerebrales resultados…

Sin importar si se respeta o no el debido proceso: al demonial de corruptos “ya los está juzgando el pueblo bueno” y si después, varios de ellos “la libran” alegando judicialmente que fueron quebrantados sus derechos ¡Qué importa! El propósito no es lograr sentencia judiciales efectivas sino un caudal de votos electorales.

Así que, no le sorprenda, “la institución llamada corrupción seguirá imperando”. Calderón, Peña Nieto y compañía; al igual que Pio el hermano del presidente López Obrador son pieza en el tablero del ajedrez político en donde la justicia y la legalidad harán tablas.

LA PALABRA DE HOY: PURGA

Del latín 'purgare', purga significa limpia o purificación de “algo”. Así, purgante del latín 'purgaris' tiene como raíz el adjetivo 'purus', limpio, sin mezcla y el verbo 'agare', conducir o llevar a cabo.

Siguiendo el hilo, purgatorio / 'purgatorium' o 'purgatorius' para los católicos “es un lugar de gran sufrimiento espiritual”; Lo malo es que es temporal.

DE MI LIBRERO: TERRA ALTA

Del novelista español, Javier Cercas y ganadora del Premio Planeta 2019, Terra Alta tiene como sustancia argumental el valor de la ley y el debate sobre la justicia formal y la justicia natural.

En una entrevista, Javier Cercas comentó la esencia de su novela: “En una democracia, no hay justicia sin legalidad; o, dicho de otro modo: en una democracia la ley es la forma que adopta la justicia. Este es precisamente uno de los debates de fondo de la novela: el debate entre justicia formal y justicia natural. Un personaje de la novela dice: «No respetar la forma de la justicia es no respetar la justicia»

Aunque la novela trate del intento de separar “por las bravas” a Cataluña de España; es una severa y apasionada reflexión sobre la justicia, la ley y la venganza.

Eso tiene la buena literatura, que nos puede narra una historia de un lugar y en un tiempo distinto al que en realidad vivimos; pero que, a la vez, se puede ubicar en nuestro propio espacio y circunstancia. Entonces nuestra conciencia se somete a una purga.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.