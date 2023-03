Próximos comicios

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Se acerca la fecha en que, nuevamente, acudiremos a las urnas para emitir nuestro voto por candidatos a puestos públicos. Los candidatos deberán ser ciudadanos mexicanos, y sus proyectos de gobierno deberán estar apegados a las leyes. En la actualidad existen dos tendencias importantes que son de dónde surgirán las nuevas autoridades electas. Quienes están en el peor de los estadios son, sin lugar a duda, los partidos que antes detentaron el poder, y lo hicieron tan mal que fueron expulsados del gobierno de manera drástica. Los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadanos, son los que sufrieron las peores derrotas. Eso, sin embargo, no los llevó a la total desaparición, pero si los tiene en la cuerda floja. Las administraciones anteriores en los tres niveles de gobierno, se distinguían por la tendencia hacia la malversación de los recursos financieros, la excesiva corrupción y el escaso compromiso gubernamental. Se gobernaba con la mirada puesta en los beneficios otorgados hacia la clase pudiente, negándoles a las peor favorecidas, los mínimos recursos para su sobrevivencia.

Con el advenimiento de Morena como ganadora del poder federal, algunas cosas cambiaron, pero la mayoría permanecieron cómo estaban. Se sigue favoreciendo al gran capital, pero la clase más pobre y la de pobrezaextrema, han comenzado a recibir los beneficios de políticas solidarias que les otorgan recursos frescos y extraordinarios para su manutención. Familias que nunca vieron las cosas fáciles y se esforzaban de manera constante para obtener lo mínimo necesario para sobrevivir, ahora tienen asegurado un ingreso excepcional, sin desarrollar un trabajo. Por consiguiente, el partido en el poder ha agregado una importante y significativa base social, dispuesta a depositar sus votos en las urnas a favor de ellos. De hecho, son solo los precandidatos de este partido, los que se están visibilizando socialmente, y serán por quienes la mayoría de la población votará.

Morena también logró que los tradicionales y añejos partidos políticos mexicanos, no figuren en el escenario político nacional, por lo cual con toda seguridad estarán perdiendo las próximas elecciones. Los candidatos que tienen para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México reciben el viento en contra, y no lograrán hacerse con el poder. Mientras que en el escenario de las elecciones federales, quede quién quede dentro de la alternativa de Morena, lleva una gran ventaja sobre todo por las modificaciones que se han hecho al incremento de los salarios mínimos y el programa de apoyo económico a los ancianos. Por último, estando tan cerca del período electoral, la oposición aún no tiene una persona con el liderazgo suficiente como para ser una buena alternativa. La coalición que quisieron crear, no logró estabilizarse y prosperar, y se debilitó, confrontando a los participantes por el agandalle de posiciones. Todos quieren ganar la principal candidatura, y esto los divide y les hace perder fuerza. Si no reaccionan y se miran como un conjunto homogéneo que empuja con el mismo esfuerzo, van a perder estrepitosamente. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.