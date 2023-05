Proveeduría local

Está en análisis la Ley de Proveeduría, mejor dicho las directrices y reglas para que opere con plenitud, tema que pienso es de alto valor por los momentos que estamos registrando como tendencia internacional del nearshoring o, en otras palabras, la relocalización de negocios para estar más cerca del mercado final.

Importancia además porque la legislación es de orden público y con observancia general en todo nuestro estado, pero también por la finalidad de apoyar, fomentar, promover y mantener la actividad (de proveeduría) que realice la iniciativa privada. Para eso se define la política pública, sin descuidar mecanismos que promuevan la competitividad y el sustentable desarrollo económico en Baja California.

Con ese preámbulo, hago algunos comentarios, mismos que he externado a los responsables del proyecto de ordenanza de esa ley de proveeduría. Se considera un Comité para el Desarrollo de Proveedores, el cual está formado por integrantes llamémosle así del sector público y algunas organizaciones privadas. Sin embargo, considero que para que se defina mejor la política pública, habría de considerar se incorporen en lo individual -institucionalmente hablando- organismos empresariales y empresas-emprendedores de los que hay muchos y reconocidos en Mexicali. Lo mismo pienso de también incluir, cuando el caso o proyecto lo amerite, la participación de instituciones de formación y educación superior.

Ahora el comité se dice conformado por cinco ciudadanos. Opino que puede ser integrado por más personas, a manera de consultores/asesores, que pudieran al menos tener voz; lo de tener voto, sería materia de análisis. En todos los casos, que fueran participantes sin retribución monetaria ni acotados a un período de duración, a lo que voy con esta idea es que se facilitaría la continuidad de las estrategias y habría flexibilidad de expertos participando.

De proceder esta idea, recomiendo que a los invitados no se les condicione por nacionalidad, es decir, pueden no ser mexicanos residentes -extranjeros- para que puedan aportar sus experiencias y conocimientos.

Ahora bien, dejando a un lado como debe o pueda darse la estructura operativa, sería adecuado y de buen avance, el que se conozca (con sistemas y métodos confidencialidad) la capacidad de oferta de o los proveedores que se inscriban en el programa para desarrollo de proveeduría. Para empezar puede ser por grandes productos- servicios, a fin de ir armando un directorio de oferentes, para después completar la pinza con un directorio de demandantes y sus intenciones de compra. Recordando lo que tuvimos hace unas semanas, el “Mexicali Supply Expo 2023”, pueden ser complementarios los esfuerzos y las reuniones celebradas si se tiene con más información general de oferente y demandante.

Hay otros aspectos que no son de estructura para poner en tierra y operación la Ley de Proveeduría; tampoco de lo que puedan ofrecer proveedores ni lo que requieren las empresas. Me refiero a cuestiones más técnicas, de producción llamémosle así: me refiero a que en la información entre las posibles partes y el sistema de información que se defina, tiene que señalar que tipo de certificaciones y acreditaciones tiene el potencial proveedor. Por experiencia lo digo porque el comprador, pensando en una empresa IMMEX, se basa por normas y procedimientos internacionales que, si no se cumplen, por más que quieran un proveedor y las autoridades, no podrán acceder a ellas.

*- El autor es Consejero y Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.