Protestarán para defender al INE

Sea cual sea la asistencia de la ciudadanía hoy a la protesta en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la respuesta mañana desde Palacio Nacional seguramente será la misma: Burlas y rechazo hacia quienes acudan por su voluntad y a los organizadores.

Y es que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó el rechazo de diferentes sectores en el país a su iniciativa para dinamitar al INE, para supuestamente transformarlo en un instituto con consejeros electos por “el pueblo”.

manas su discurso mañanero en contra de quienes se oponen a modificar o desaparecer una institución que, quizá con errores y defectos, ha garantizado los procesos electorales desde 1997. El golpeteo mañanero ha sido durísimo en contra de los más visibles opositores a la reforma electoral propuesta desde Palacio Nacional, así como contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama Rendón.

La marcha en defensa del INE seguramente tendrá su mayor concurrencia en Ciudad de México, donde el único orador será José Woldenberg, ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral, pero también en diversas ciudades del país habrá concentraciones a las 10:30 horas, como en Mexicali, frente a las instalaciones del INE en la calle E, y en Tijuana en la glorieta Cuauhtémoc. Incluso, se ha convocado a mexicanos radicados en Los Ángeles para participar en la manifestación frente al Consulado de México, en esa ciudad californiana.

Así que quienes acudan a rechazar la destrucción del INE deben están advertidos que el mandatario nacional los meterá en el mismo saco como “corruptazos”, “conservadores”, “despistados” y un sinfín de insultos más.

Vale la pena recordar que antes de que existieran el IFE y el INE las elecciones las organizaba el gobierno, donde incluso en 1988 el presidente de la Comisión Federal Electoral era el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, a quien se le cayó el sistema cuando el candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano iba a la delantera de la votación, y al restablecerse el conteo ya estaba arriba Carlos Salinas de Gortari.

PINTAS

“Me retiraré hasta que la patria sea de todos: AMLO”, así dicen varias leyendas, junto a una imagen del mandatario, pintadas recientemente en diversas bardas de la ciudad, algunas de ellas en transitadas vialidades, como la calzada Anáhuac y la calzada Héctor Terán Terán.

Este tipo de mensajes, como muchos otros de la “bardografía” no tienen firma y nadie sabe quién ordenó pintarlos. Sólo empezaron a aparecer y es posible que en el transcurso de los días haya más y más.

El mandatario ha dicho varias veces que en cuanto termine su mandato en 2024 se irá a su rancho a descansar, aunque ya está visto que hay veces que puede cambiar de opinión, como en el tema de los militares en las calles, algo contra lo que como opositor despotricaba y ahora desde Palacio Nacional los cobija con el manto de la impunidad.

ELECCIONES EN EU

Donde la recta final ha resultado no apta para cardiacos, es la que se registra en el conteo de los votos de las elecciones para Senadores efectuadas en los Estados Unidos el pasado martes. En la carrera para el control del Senado, los estados de Arizona, Nevada y Georgia están jugando el papel central, porque sus votos determinarán si serán los Demócratas o los Republicanos los ganadores.

De momento, en el estado de Arizona el escaño por el senado se quedó en poder de los Demócratas, con lo que el viernes estaban empatados con 49 escaños.

Así que las miradas se volcaron hacia Nevada donde la situación estaba más que tensa, puesto que los Republicanos llevaban una ligera ventaja en el conteo de votos en ese estado.

Solo que anoche, según agencias de noticias de Estados Unidos, los Demócratas lograron darle la vuelta y se quedaron con el ansiado escaño.

Aunque falta Georgia que se va a segunda vuelta, con el resultado de Nevada los Demócratas ya tienen 50 escaños y con ello la mayoría del Senado, porque en caso de un empate quien ejerce el voto para desempatar es la vicepresidenta Kamala Harris.

Así que no sería raro que los Republicanos partidarios del ex presidente Donald Trump empiecen con las acusaciones de un supuesto, porque precisamente el ex mandatario gringo es el que ha trazado ese camino desde que Joe Biden le ganó la Oficina Oval.