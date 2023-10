Prioridades

Samuel García presentó su solicitud de licencia al Congreso del Estado de Nuevo León, en el mismo no tiene la mayoría necesaria para que esta le sea otorgada en los términos en los que lo solicita: ausentarse de manera temporal al cargo, no de manera definitiva.

Cada quien tiene la libertad de aspirar al desarrollo de una vida pública, aún con ello repruebo que alguien sea gobernador un par de meses para luego procurarse otro puesto; y ¿el compromiso con su gente?, en el caso que nos ocupa encuentro dos agravios adicionales, Samuel García fundamentó parte de su campaña en una férrea crítica al “Bronco”, el anterior gobernador que fue candidato independiente a la presidencia por haber desatendido sus obligaciones al hacer campaña a nivel nacional; y decidida intención de Movimiento Ciudadano de ser comparsa de MORENA; de lo contrario, si realmente considerara tener posibilidad alguna de competir, y no de ser simple distractor del voto opositor, no habría motivo alguno para no solicitar un permiso para ausentarse de manera definitiva.

El liderazgo de López Obrador es tan férreo y tan absolutista que prácticamente no hay político alguno dentro de la estructura de MORENA que se atreva a contravenirlo, es por ello su excesivo peso en las decisiones del país aunado a un grupo de políticos timoratos que ven más por su carrera personal que la de su gente, el caso de la no defensa de la Constellation, en la que ni la entonces alcaldesa ni Bonilla tuvieron los pantalones para contradecirlo, que debe preocuparnos que sea el mismo presidente que amenace con que los Ministros de la SCJN deban de ser electos por voto popular, tal y como lo hizo Maduro, Correa y Morales en países del cono sur.

Debemos de apelar a que el amor por México sea mucho más grande que la mezquindad de los políticos que anteponen sus proyectos personales; desafortunadamente el próximo año el modelo de democracia liberal en nuestro país estará en juego, sí, ese que nos permitió hasta votar por MORENA y que fueran opción de gobierno, uno en el que las elecciones son autónomas y en el que los votos son salvaguardados por los ciudadanos, en el que el propio estado tuvo la necesidad de crear organismos independientes para auto regularse a sí mismo y nunca más tener el exceso de poder como el que actualmente se tiene en nuestro país. El presidente y Sheinbaum ya han dicho que en su agenda está el seguir combatiéndolos, concentrando con ello más poder en perjuicio de la democracia.

Creo que lo que urgentemente ocupamos son ciudadanos que se informen y que procuren ser parte de un proyecto que privilegie la definición de “nosotros” por sobre cualquier otro a título personal, que anteponga el sentido de la responsabilidad al interés particular; Mexicali es nuestra casa, la inseguridad, la falta de infraestructura, el abandono de vialidades al amparo de obra pública alguna; son desafortunadamente el común denominador en cualquier otro municipio de nuestro estado.

Tenemos un gobierno en el que hasta un pinche juego mecánico en la feria anual pone en peligro a nuestra gente y se dan el lujo de negarlo. Ni para eso les alcanza, por ello seguimos acumulando muertos, baches, desaparecidos, malos servicios públicos, falta de medicamentos y videos en Tik Tok; total, en la vida hay prioridades. #MiVotoNoSeToca