El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es uno de los documentos de política pública más importantes del país. Su elaboración está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que debe entregarlo a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre para que sea aprobado máximo el 15 de noviembre de cada año. Contiene la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. Proporcionar servicios educativos y de salud. Así como, construir carreteras y vivienda, apoyar el desarrollo del campo, actividades económicas y fomento al turismo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, atender el costo financiero de la deuda, etc. El PEF se divide en gasto no programable y programable. El primero se refiere al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por ley, como la deuda pública o las participaciones a entidades federativas y municipios. En tanto, el programable se destina al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, obra pública o las relaciones con otros países, entre otros. En suma, el Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el Gobierno Federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y aprovechamientos, el ingreso por venta de bienes y servicios públicos. Cuando existe diferencia entre estos Ingresos y el Gasto Público; y éste último es mayor, se cubre con deuda pública, esto es, con los préstamos que el gobierno adquiere. Así, el ingreso anual debe ser equivalente al monto del gasto público anual. El Gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina Gasto Público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Presupuesto de Egresos especifica el monto y utilización de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. El PEF para el año 2024 es de 8.3 billones de pesos con un déficit de 1.9 billones de pesos con una población estimada para el 2024 de 129 millones de habitantes. Esta administración inició con un PEF en el 2019 de 5.8 billones de pesos y un déficit de 0.5 billones de pesos con una población estimada de 126.5 millones de personas. ¿Dónde quedó el dinero? El incremento de la población en 6 años fue del 2% y el incremento de PEF incluyendo el déficit propuesto fue del 43%. ¿El recurso se fue a las obras del tren maya, la refinería, el AIFA y la compra de votos (apoyos sociales), PEMEX Y CFE?, cabe mencionar que sólo se está comparando el año 2024 vs el año 2019. En sexenios anteriores tanto el gobierno federal como las partidas enviadas a los estados tenían subejercicios presupuestales, el Congreso de la Unión cada tres meses revisaba el gasto programado y lo no ejercido lo repartía entre las dependencias de gobierno federal y los estados bajo el principio de quienes contarán con el registro de la Unidad de Inversión Pública de la SHyCP, y solo aquellas obras que contaban con proyecto ejecutivo, presupuesto, programa de erogaciones y de obra, impacto ambiental y análisis costo beneficio favorable ya fuera social o económico se le asignaban recursos por parte del Congreso de la unión. La ley se modificó y ahora para la asignación de recursos ya no es necesario todo lo anterior y no solo eso, los subejercicios son asignados a la presidencia de la república para su libre disposición, como la ven. Y nuestros senadores, diputados y gobernadores ¿porque están tan calladitos?

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.