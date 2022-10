Presidente enfermo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador está enfermo físicamente y ha tenido que ser atendido en varias ocasiones de emergencia en el Hospital Central Militar, desde llevarlo de su rancho en Chiapas en helicóptero-avión-helicóptero, hasta una ambulancia terrestre en la Ciudad de México.

Espero llegue a concluir su mandato en 2024, en dos años justamente, por más que quiera ocultar sus males, la verdad salió a la luz pública debido al hackeo de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, en pocas palabras les robaron la información a la cual ha tenido acceso muchas personas. Los hackers, un grupo llamado “Guacamaya”, ha hackeado información a otros ejércitos como los de Colombia y Chile, entre otros.

Carlos Loret de Mola, periodista atacado constantemente por López Obrador desde su púlpito de Palacio Nacional, sobre todo porque cobra caro su trabajo, así como Latinus, la empresa de comunicación donde publica Loret de Mola.

Loret publicó en Latinus algunos datos sobre la salud del Presidente, datos extraídos del archivo de la Defensa Nacional, dijo: “el dos de enero de este año, una ambulancia aérea tuvo que ir Palenque, Chiapas donde se encuentra el rancho del presidente López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México”. El diagnóstico era grave. Loret mostró los documentos borrando nombres para proteger a los médicos militares como protección. Se le diagnosticó, por los médicos militares, angina inestable de riesgo. “Un preocupante mal cardiaco que puede conducir a infartos”

El 21 de enero de este año fui ingresado al Hospital Militar donde se le practicó un cateterismo y fue dado de alta al día siguiente, esto si se conoció, que ese procedimiento se le hace de rutina pero no es cierto, dice Loret, “la tarjeta SIO/4955 señala que el uno de septiembre de 2021, después de dar su informe de gobierno, López Obrador tuvo que visitar el Hospital Central Militar para recibir atención médica en las áreas de reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio, al final de esos estudios, según señalan los documentos, el presidente fue diagnosticado con “gota”, se reporta que le ofrecieron medicamentos pero no los aceptó, solo aceptó recibir terapia física”.

Sabemos que muchos opositores a López Obrador quisieran que muriera, pero eso no está bien. Este viernes, López Obrador en su mañanera contestó preguntas sobre su salud y lo publicado por el grupo Guacamaya y replicado por Loret de Mola, reconoció padecer todos los males que se mencionan: “Se da a conocer lo que es dominio público. El que nada debe nada tema. Son ciertos, yo estoy enfermo tengo varios padecimientos. Otros males todos los que se mencionan ahí”.

También los opositores más recalcitrantes han dicho que padece de locura, que está loco, por ello tantas cosas que hace y dice, pero de eso no se ha dicho nada en los documentos descubiertos, Podré estar en desacuerdo con las decisiones tomadas por el Primer Mandatario de la Nación, pero desearle su muerte no, en cuanto a su estado mental me reservo.

Lo cierto es que tenemos un presidente enfermo, datos de archivos de la Defensa Nacional hackeados por el grupo “Guacamaya” y dados a conocer por Loret de Mola. López Obrador dijo quie no piensa en perder la vida, pero si al retirarse “voy a estar a nivel del mar y eso ayuda mucho en el caso de la hipertensión y ya no tantas presiones, voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural, pero mientras yo tengo la responsabilidad que medio el pueblo como presidente le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme”.

El autor es Periodista independiente.