POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

De muchas maneras los miembros de la delincuencia, en todas sus expresiones, están siendo beneficiados por el sistema legal de nuestro país. Primero, por la impunidad que impera en todos los sectores de la sociedad, principalmente en el área de la investigación judicial de denuncias de delitos cometidos contra la ciudadanía; segundo, por la enorme corrupción que existe en las corporaciones policíacas, en todos sus niveles, quienes no cumplen con sus obligaciones de investigar cada una de las denuncias, de manera científica y sin apelar al cobro por el seguimiento de ellas, al que están obligados; tercero, por el concepto de prescripción, que le asigna un tiempo determinado a los delitos, para que dejen de ser perseguidos y desaparezcan con el paso de los años.

De esta manera, se les ha estado proporcionando una protección más, al otorgárseles tiempo para que se les retiren cargos por delitos. Desconozco cuáles fueron los motivos por los que se aprobó una medida de este calado, pero es indudable que salen perdonados, cuando de manera consciente decidieron cometer los delitos. Mientras que, por otro lado, las víctimas de sus malas decisiones siguen pagando la frustración de no verlos encarcelados, ni pagándoles los daños y perjuicios recibidos. Cualquier delincuente puede encontrar la forma de eludir la justicia, dejando pasar los años y tratando de no ser encontrado culpable de otras felonías.

Además de la impunidad, la delincuencia tiene a su favor la tendencia natural de los jueces y magistrados, para aceptar retribuciones monetarias a quienes pueden pagar por ello, por cerrar los ojos ante los actos delincuenciales. En la actualidad existe una discusión en el país, que involucra a la SCJN quienes se dicen atacados por López Obrador. Alegan un sin número de cosas, aduciendo entre ellas, a su rectitud y el enorme peso que tiene el trabajo que deberían realizar. Sin embargo, si se les hiciese una investigación sobre su rectitud, honestidad y tendencia a la corrupción, tendríamos el verdadero rostro de quiénes son los magistrados que tenemos.

No obstante, para ver de qué están hechos, tenemos sólo que fijarnos en cuál ha sido su postura, respecto al caso de los plagios de la tesis de licenciatura y doctorado de la ministra Yazmín Esquivel Mossa, quién, a pesar de las pruebas que se han proporcionado, de la investigación que hizo el prestigiado periódico español, El país, ninguna voz proveniente de la SCJN ha condenado la conducta ilegal de ella. Por lo pronto, sigue sentada en la máxima institución de justicia nacional, sin que nada suceda. Esto tiene serias implicaciones legales pues, al ser la ministra objeto de una denuncia de carácter internacional, misma que se sustenta en pruebas que no ha podido rebatir, resulta obvia la ilegalidad en la cual se están conduciendo ella y los demás ministros. Teniendo como resultado, que los asuntos en los que está participando como miembro de esta instancia, contaminan las resoluciones y las convierte en ilegales. Un delincuente no puede ser miembro de ninguna instancia que investigue, promueva y dictamine sobre asuntos criminales, ni de justicia nacionales. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.