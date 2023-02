Precavida apreciación

En el espacio anterior, hice comentarios sobre el tipo de cambio, que siguió mostrando en la última semana un comportamiento positivo, de apreciación, llegando a estar hasta en los 18.3 pesos por dólar. Hice mención sobre las ventajas y las desventajas que puede tener el sector exportador, el importador, los consumidores, quienes reciben remesas, los deudores y, hasta el gobierno.

Algunas de las cosas que hay detrás de la apreciación dije eran ajenas al sector público de nuestro país, es decir, al gobierno entendido como tal. Hay otras cosas que han ocasionado que el peso mexicano tenga una mejor paridad respecto al dólar. Por ejemplo, tenemos el manejo del Banco de México con plena autonomía de gestión, por lo cual ha definido los ajustes de las tasas de interés, fuera de presiones del presidente y del titular de la secretaría de hacienda; esto ha ayudado a mandar señales de que se quiere controlar la inflación, pero sin arrastrar a una debacle de la economía.

Mismo sentido común y de responsabilidad se percibe cuando menos en el manejo de las finanzas públicas, que si bien están cada vez más presionadas, se han manejado con destreza para no caer en excesivo endeudamiento, aunque, sin embargo, hay presiones diarias por tener los recursos suficientes para mantener en ritmo y forma los llamados programas sociales, las obras públicas emblemáticas como el tren maya, la refinería en Tabasco, el aeropuerto en la ciudad de México, el sostenimiento de Pemex y de la CFE, entre otras “empresas” y, dependencias y proyectos que demandan más recursos.

Hay elementos adicionales que pueden señalarse como híbridos. Me explico, son de carácter nacional, con respaldo gubernamental, pero por operación prácticamente del sector privado. Tenemos como primer situación, el sostenimiento del T-MEC, a pesar de que ha sido cuestionado por Canadá y Estados Unidos, por los cambios sobre la marcha de las políticas públicas mexicanas en materia de energía, lo reciente del decreto para el maíz y el fertilizante, lo de “proponer” cambiar inversiones de grandes empresas por sugerencia del mandatario; dos ejemplos dan cuenta de esto: la cervecería que se establecería aquí en Mexicali y, desde unos días para acá, la “presión” para que Tesla no se instale en Nuevo Laredo, sino en donde “recomiende” el presidente.

Otro de los elementos que se mencionan por una buena apreciación del tipo de cambio, se debe al atractivo de México en materia de competitividad, no sólo por el factor de mano de obra, también por su ubicación y cercanía con Estados Unidos, para así aprovechar el nearshoring. Competitividad que se percibe vienen del exterior, pero que por medidas como las qué señalo en el párrafo anterior de “sugerencias” políticas y medidas contrarias a lo estipulado en el T-MEC, pueden dar al traste a = nuestra competitividad global.

Termino diciendo que es buena en lo general una apreciación del tipo de cambio, creo que en lo general es más positiva que negativa. Pero eso no significa que todos debamos tener cautela en referencia a los gastos, a los endeudamientos, a no querer especular con el tipo de cambio ni las inversiones en dólares. No especulemos de más sobre el tipo de cambio, lo digo porque algunos recordamos la crisis de 1987 donde miles perdieron su patrimonio, los impactos del desajuste monetario de 1994 en que la gente se sobre endeudó y los desajustes en el 2007, tres crisis que provocaron una mega caída económica y desequilibrio en las finanzas personales.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.