¿Por quién votar?

Qué debe hacer un gobernante para que la sociedad acredite su confianza en él y a su posible sucesor. Sea de cualquier partido, la sociedad estará pendiente de las acciones y de los resultados que hayan recibido, de no ser así, utilizará el voto de castigo en contra de aquellos gobernantes que incumplieron. La sociedad está harta de tantas mentiras y se ha dado cuenta que su voto cuenta y cuenta mucho, como lo hemos constatado en las últimas elecciones. En el caso de nuestro Estado, la continuidad del partido en el poder dependerá de los resultados de la vacuna contra el covid-19, pero también del desempeño del ejecutivo estatal y de su relación con todos los sectores económicos y sociales. A esto habría que añadirle los “magros” resultados obtenidos durante su gestión de la candidata a gobernador de su mismo partido.

Un gobernante debe dar muestras de civilidad política y exhortar a toda la población a la “unidad” para que todos al unísono trabajemos duro para sacar adelante a nuestra región de la crisis económica y sanitaria en donde nos encontramos. El crecimiento económico y el fomento a la inversión extranjera son claves para estimular el empleo, especialmente porque vivimos en frontera. Se debe establecer una relación cordial con el empresariado ya que son los encargados de crear empresas que contribuyen a la generación de valor agregado y riqueza social.

Darle rumbo y dirección a las acciones que se emprendan a través de planes de desarrollo regional y local que eviten la improvisación y los caprichos por determinados proyectos o inversiones cuyos beneficios no están del todo claros. Se debe tener una visión de mira alta con una agenda de largo plazo. Por ser el gobernante la figura central del partido en el poder debe de evitar la opacidad en la selección de todos los candidatos y transparentar los resultados de los métodos utilizados en la designación de los mismos. Se debe a toda costa evitar el “canibalismo político” de sus militantes y grupos para evitar fisuras y rupturas, tal como lo estamos viendo en algunos estados de la república, por las formas poco claras de cómo han sido elegidos los candidatos.

En la elección del 6 de junio, el partido en el poder tendrá su primera prueba de fuego ya que llegará a la jornada en medio de la peor crisis económica y sanitaria de que se tenga memoria, pero también tendrá que trabajar sin estructura partidista ya que tiene tiempo que no ha podido consolidar los liderazgos necesarios para refrendar los triunfos y el famoso carro completo. Por otra parte, a nivel nacional se difunden resultados de estudios demoscópicos en donde dan como ganador unánimemente al partido en el poder, pero se les olvida que las elecciones son “locales” y dependen mucho de los gobernadores en turno y del papel que ellos hayan realizado en su gestión. Mucho tiene que ver las características sociales, económicas y políticas de la región y la conformación de grupos e interés en juego. Por tanto, los responsables directos de la elección serán los gobernadores y será una evaluación a su gestión.

La historia reciente nos ha demostrado que cuando existen malos gobiernos o gobiernos que se excedieron en escándalos de corrupción en todas sus manifestaciones, la sociedad no perdona y espera el momento para cobrarse afrentas, aun cuando se intensifiquen campañas mediáticas que intenten convertir mentiras en verdades. En ese sentido, hay muchas personas que se están inclinado a votar por la “persona” y no por el partido ante los escenarios que se muestran todos los días llenos de desaciertos y enfrentamientos. Por ello, los gobernantes deben mantener la unidad con brazo firme y no la división. Todo en esta vida se paga, todo tiene consecuencias, nada es eterno, en política jamás se gana todo ni se pierde todo. Si el gobernante se sube al ring, en el ring se da y se recibe… al tiempo.

*- El autor es economista egresado de la UABC.