Esta semana en redes sociales ha circulado un video con la imagen de un rostro de Jesús, que se encuentra en la frontera de Ucrania, en la que se puede ver cómo de sus ojos, salen lágrimas. Jesús está llorando, dice el video… Hemos visto en varias ocasiones y diferentes lugares, rostros de la Santísima Virgen llorando pero ninguna de Jesús como en ésta ocasión.

¿Por qué llora Nuestro Señor? En un mundo en el que el dinero, lo material, lo superfluo, el placer, la apariencia, es lo primero para millones de personas, Jesús llora porque todo su sacrificio, su muerte en Cruz, su Resurrección, y el amor que con ello nos mostró, un amor desinteresado, amor hasta el extremo, derramando hasta la última gota de su sangre, no es tomado en cuenta. Lamentablemente hoy existe una indiferencia total hacia la importancia de la vida espiritual; es como si en el ser humano, solo tuviera valor lo corpóreo, sin tener un alma que salvar, solo así, se pueden entender tanta indiferencia y apatía por las cosas de Dios. Hoy que escribo es Viernes Santo, un día que cuando era niña se respetaba, en casa no se prendía el radio ni la televisión, tampoco fiestas o ir al cine, de hecho, la semana santa la guardábamos y lo hacíamos con gusto. Hoy detrás de mi casa hay una fiesta con todo y banda… pero esviernes santo y qué? No les importa. ¿Qué falta? Seguramente mucho testimonio y congruencia de quienes tenemos amory fe en la verdad que es Jesucristo, nuestro Dios y Salvador.

El ambiente, los medios de comunicación, lejos de ayudar, le abonan, ya que cuando un sacerdote o religioso hace algo malo, éstos de inmediato lo divulgan y hasta magnifican, pero en las cosas buenas, guardan un silencio vergonzoso.

Un ejemplo es lo que sucede en Ucrania; nadie sabe, al no publicarse, que más de 6,000 sacerdotes y religiosas católicas, se quedaron voluntariamente para dar refugio y comida,curar heridos, sostener espiritualmente y administrar Sacramentos a quienes sufren las consecuencias de la guerra. Muchos han ido a confesarse por primera vez, para estar preparados para la muerte, otros han ido a bautizarse antes de ira la guerra y hacer su primera Comunión. Miles se refugian en seminarios, la Iglesia les proporciona sitio para dormir, asearse, comer y tener apoyo espiritual. Los colegios católicos se han convertido en dormitorios, donde seminaristas y voluntarios atienden a mujeres y niños que perdieron su hogar. ¿Lo sabían? Seguro que no.

Esto me hace pensar, cómo nosotros que tenemos la facilidad de estar cerca de Dios, acceso a los sacramentos, sacerdotes dispuestos a hacernos crecer en la fe, no nos interesa. En cambio en Ucrania, viéndose en peligro de morir, se llenan las iglesias, reconocen y acuden a quien finalmente es quien está a su lado….

¿Tendremos que estar en una situación similar o de persecución para saber valorar lo más importante en la vida? ¿Será la razón por la cual Dios permite tragedias para que podamos descubrir lo invaluable? El amor infinito e inmenso que Jesús nos tiene.

* La autora es consejera familiar