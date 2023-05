Peso Pluma y debates estériles

Levantón, chaka, merca, placoso, sicario, plomear, buchón, la maña... son términos que se utilizaron en círculos restringidos del crimen organizado pero se ampliaron a diversos sectores de la sociedad, dejaron de ser vocablos en el que se identificaban quienes se dedicaban al narco, para pasar a ser parte de nuestra jerga, independientemente de tu profesión u oficio.

En Baja California, como en otras partes de México, estos giros idiomáticos, convertidos en una nueva forma de comunicarnos, son un producto muy bien explotado y vendido a través de la música, series, películas, revistas, blogs; pero, también han servido para normalizar actividades ilícitas.

En estos días tan revueltos y con tantas problemáticas sociales, se incrustó uno de los debates más estériles de los últimos años: las líricas del grupo Peso Pluma, que curiosamente ha tomado tanta relevancia que de manera intolerante hay varios negocios que presumen que en sus lugares no se toca la música de este grupo juvenil norteño con fama internacional; medida que por un sector también intolerante fue aplaudida, mientras que por otro solamente causó risa, pues con eso claramente no se acabaría la delincuencia ni la fama del grupo se vendría abajo.

Pero, venga, si analizamos a fondo nos estamos equivocando de debate, no se trata de las letras ni del género musical. En lo particular soy partidario del prohibido prohibir, pues en otros momentos de la historia no ha funcionado el prohibir los narcocorridos o temas musicales que hablen de la violencia que se vive en el país. Tampoco soy partidario de la apología del delito.

El vestir, los ademanes y saludos, se integran a este lenguaje no verbal de la narcocultura. En la década de los noventa, los policías judiciales de Baja California, en especial los adscritos a Tijuana y Mexicali, adoptaron vestuario de narcotraficantes: camisas de seda garigoleadas, abotonadas a medio plexo solar, cintos y botas piteadas, cadenas de oro, pantalones de mezclilla.

Entre policías y miembros de los cárteles de la droga no había manera de diferenciarlos, incluso especialistas hacen referencia a la infiltración del narco en corporaciones policiales.

No se trata de la música, ni de la vestimenta, ambas son desechables, son modas pasajeras, el punto neurálgico a analizar es cómo estos antivalores, esta contracultura se enraizó en la forma en que hablamos, sí, el narco también se apoderaron del lenguaje.

En medio de una crisis del paradigma de la comunicación por el uso del lenguaje inclusivo, no nos percatamos que el lenguaje del narco lo usamos con una naturalidad como si se tratase de algo positivo.

Nos derrotaron culturalmente porque desde hace 4 décadas nos perdimos en debates estériles como el de la música de Peso Pluma. ¿Con censurar a los Tucanes de Tijuana en Baja California modificó algo en nuestro día a día?. Al contrario, ese tipo de censuras le hacen el trabajo más fácil a los gobiernos, pues son omisos de políticas públicas reales sobre seguridad o mínimo de programas preventivos.

En la tesis doctoral del investigador mexicalense Rafael Saldivar, presentó un trabajo conformado por textos de prensa local, ensayos, entrevistas con comerciantes e incluso hasta análisis de narcocorridos para terminar identificando 543 términos utilizados por la sociedad en distintas esferas de la narcocultura en BajaCalifornia.

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Alonso Pérez Rico, “El Dr. Querendon” como le decía Bonilla, nos tendrá que explicar por qué Baja California es una de las cuatro entidades del país con mayores montos por aclarar de la Secretaría de Salud, en el ejercicio fiscal 2021 que analizó y observó la ASF. Nos debe aclarar que hizo con 187.6 millones de pesos del Programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos.

**FIASCO SEMANAL: Mientras la Delegación de San Vicente se incendiaba por el ataque del crimen organizado, Armando “El Mago” Ayala se esfumó y coincidentemente apareció en un juego de beisbol de los Padres de San Diego. Este lunes, como si nada, realizó los honores a la bandera en una escuela pública. *- El autor es periodista de Baja California.