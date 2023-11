Estimado lector hoy te hablaré de lo es una persona intensa, si INTENSA. De hecho, fui una persona que producto de mi alta curiosidad por aprender, me han dicho hiperactivo, raro y hasta loco.

Me ha costado amistades, me han segregado, me han aislado y hasta para algunos no todos, les

he “causado problemas” porque “no soy sutil” para decir las cosas. Incluso me despidieron de dos trabajos y perdí relaciones por este mismo tema. Para algunos he sido motivo de vergüenza el que me asocien con ellos como sus amigos. Pero seguí con mi vida, yo sabía que tenía un propósito que cumplir en este planeta tierra.

Recuerdo que en los juegos de basquetbol nadie quería hacer “cuarta” conmigo. Entonces emigre a

los deportes como el Tae-Kwon-Do y carreras campo traviesa. Cuando empecé a cosechar medallas,

mucha de esa gente que me había rechazado se empezó a acercar y ahí me di cuenta de que yo no tenía nada raro. Eran las creencias de la gente porque cuando el común ve a gente INTENSA se asusta porque estamos fuera del estatus quo y eso los hace vulnerables.

Las personas INTENSAS abrazan la vida de una manera diferente, como si fuera el último día de su vida, viven y vibran de una manera distinta a todos los demás. Estamos cargados de una actitud

positiva, no necesitamos de la motivación para actuar o accionar, la traemos en nuestro paquete desde que concebimos la vida. Buscamos siempre el SI en lugar del NO.

Como todos, nos equivocamos, pero por más pronunciada que esté la pendiente siempre superamos los obstáculos. Si es complejo, porque en la vorágine de nuestros pensamientos omitimos detalles y en muchos casos nos metemos en problemas. Somos genuinos y hasta ingenuos y creemos que todos tendrán las mejores intenciones y no es así. Después nos damos cuenta, corregimos el camino y depuramos amistades.

Buscamos la honestidad, la claridad, el apretón de manos, somos formales y protectores de la

familia, pero también de los amigos. Las personas que somos INTENSAS NO somos raras o defectuosas. Somos de carne y hueso como todos los seres humanos solo que somos más espontáneos que los demás, arriesgamos y muchas veces no medimos los riesgos.

En la mayoría de los casos, cuando nos dicen que somos “INTENSOS”, lo asociamos como una

crítica negativa, algo despectivo y que infravalora (dar a una persona menor valor del que verdaderamente tiene o le corresponde) nuestra forma de ser.

Sin embargo, la realidad es muy distinta, ya que la intensidad en las emociones está directamente relacionada con aspectos de la personalidad muy positivos. Todo dependerá de la connotación

que le otorgue la persona que lo dice ¿Cómo averiguar si te han llamado intenso/a de una manera

positiva o negativa?

Lo primero que debemos tener claro es que no significa lo mismo vivir la vida de forma INTENSA, con emoción y expresividad, a ser una persona narcisista, arrogante, egocéntrica y agotadora. En

ambos casos podemos adjudicar el calificativo de “persona INTENSA”, sin embargo, NO estamos hablando del mismo tipo de personas.

Las personas intensas nos mostramos sensibles, empáticas y necesitamos expresar nuestras emociones para poder gestionarlas. No al revés. En mi caso, soy una persona INTENSA en todos los ámbitos de la vida, ya sea en el trabajo, en el día a día, con la familia o en las relaciones de pareja. Mostramos unas características de personalidad que giran en torno a un perfil extrovertido. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que comunican sus emociones a los demás, que las exteriorizan y las comparten, la mayoría de las veces les sale de forma natural.

Normalmente las personas INTENSAS tenemos facilidad para compartir nuestros sentimientos, sin embargo, en algunas ocasionas nos metemos en broncas porque nos vamos al extremo, tenemos problemas para reflexionar en voz baja y hacer introspección. Literal nos vamos de hocico.

Ser una persona INTENSA, no es un defecto y por tanto, no es algo negativo. Beatriz Carrero, psicóloga experta en gestión emocional, explica que “ser INTENSO no tiene por qué ser algo negativo en una relación. Las personas INTENSAS son muy empáticas y capaces de entender muy bien las emociones de su pareja, convirtiéndose esto en una gran cualidad”.

Abel Domínguez, psicólogo, explica que por tener esta personalidad no implica que una relación

vaya a triunfar o a fracasar. “Lo que sí puede anticipar son discusiones con mucha expresión de emoción y, a su vez, reconciliaciones con mucha expresión de emoción. Son personas que continuamente están expresando sensaciones y estados de ánimo”.

Las personas INTENSAS son aquellas que sienten sus emociones o muestran sus sentimientos de manera potente, apasionado y profundo. Las personas INTENSAS se encuentran muy cómodas

hablando en público o delante de un grupo numeroso de personas. Poder transmitir mediante la palabra sus sentimientos y emociones a esas personas les hace mucho bien. Por otra parte, son personas comprometidas en lo que hacen, se toman muy en serio sus actividades Las personas INTENSAS tenemos una energía fuera de lo común y eso NO es “normal” para la mayoría de la gente.

¿Pero yo pregunto…en qué momento ser una persona INTENSA y APASIONADA se volvió algo

malo? ¿En qué momento una persona que demuestra emociones y sentimientos debió haber sido algo que se juzga, se rechaza y se critica? Nos gritan débiles, vulnerables y exagerados solo porque tenemos el valor de demostrar nuestros sentimientos. A la sociedad no le gusta la gente INTENSA, los agarra y los excluye.

Pero todo se convirtió en un ENORME aprendizaje. Y me topé con una gran frase que desconozco el autor y dice así: “Haz de eso que te destruye, aquello que te construye”.

Los invito a que tomen eso que los hace únicos, quererlo y abrazarlo, porque en el momento que ustedes toman eso y se aceptan entienden quiénes son y serán felices y hasta entonces podrán construir un camino porque sabrán a dónde van y ahora si pueden TRASCENDER. Recuerda que una gran INTENSIDAD conlleva una gran RESPONSABILIDAD.

Somos más fuertes los que sentimos más. Ojalá que ustedes también puedan ser unos INTENSOS para ser felices.

“La vida depende de la intensidad con que se vive, no de su extensión” Emil Ludwig

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados