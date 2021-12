Pedro Ariel Mendívil y el hombre araña

Resulta y resalta que el ex fiscal regional de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, rindió protesta como nuevo director de seguridad pública municipal. Esto luego de que la alcaldesa de Mexicali, y actriz de teatro… local, Norma Bustamante, decidiera remover del cargo a Joel Hidalgo Dueñez Hurtado.

¿Qué le faltó a Joel Hidalgo? “Nada”, fue la respuesta de Norma Bustamante. La alcaldesa de Mexicali argumentó que la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana obligó a que tuvieran que realizar algunos cambios.

Sigo sin entender por qué los representantes populares son incapaces de decir la verdad. Claro que le faltó algo a Dueñez Hurtado. De no ser así, no lo hubieran quitado del cargo. Le faltó la habilidad para transmitirnos a los ciudadanos que realmente estaba trabajando y darnos la esperanza de que el día de mañana la inseguridad se iba a reducir en nuestro municipio.

De cualquier forma, el cambio es positivo. Toda la ciudad pedía una modificación en la dirección de seguridad pública municipal. Todos los cachanillas nos dábamos cuenta que las cosas no estaban funcionando y le exigíamos a Norma Bustamante hiciera algo. Se reconoce que la alcaldesa haya escuchado los reclamos ciudadanos.

El nuevo director de la policía, Pedro Ariel Mendívil García, ha generado comentarios positivos de muchos y muy diferentes sectores. Se dice que Mendívil es un tipo serio, profesional, estudiado y con mucha experiencia.

No dudo que Mendívil tenga capacidad; sin embargo, me preocupa que cuente con un perfil muy similar al de Dueñez Hurtado. Es decir, mucho conocimiento en investigación y procuración de justicia, pero poco entendimiento de lo que viven los policías en la calle todos los días. Ya veremos si Pedro Ariel logra hacer clic con la tropa.

Por el momento, da un poco de esperanza el cambio realizado en la dirección de seguridad pública, da un poco de tranquilidad se haya optado por una persona que cuenta con gran preparación. Los cachanillas vivimos cada vez más preocupados por la inseguridad. Ojalá que el nuevo jefe de la policía tenga éxito.

LUIS ALBERTO HEALY LOERA

Hay una frase que me gusta mucho que dice: “El que da una oportunidad…no debe volver a acordarse. Pero el que recibe una oportunidad…nunca debe olvidar”.

Tengo alrededor de cinco años trabajando en radio y televisión. Y me siento una persona muy afortunada por el desarrollo que he tenido y por trabajar en algo que me apasiona tanto.

Sin embargo, estoy consciente que mi primera incursión en los medios de comunicación fue esta columna política. De no haber sido por este espacio editorial, quizá nunca habría tenido la oportunidad de hacer una carrera como comunicador.

Hace siete años, Luis Alberto Healy Loera me invitó a ser columnista de este periódico. “El que recibe una oportunidad… nunca debe olvidar”.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.