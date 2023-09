¡Perplejo! Así me quedé cuando me enteré de que el controversial ufólogo (especialista en seres extraterrestres) y ahora desacreditado Jaime Maussan -en sesión de la Cámara de Diputados- había presentado “esqueletos de alienígenas”. Me dije: ¡Albricias!, hasta que se le hizo al tozudo observador de objetos voladores no identificados: OVNIS.

Maussan llevó al recinto legislativo unos cajones como si fueran féretros para mostrar los restos de extraterrestres hallados hace siete años en el Perú. El desvergonzado Jaime se quiso inmortalizar viéndoles la cara a los diputados…

Pues resulta que los esqueletos tienen huesos de diversos animales y los cráneos son de llamas, mamíferos domésticos propios de los Andes. En dichos esqueletos, los huesos se ensamblaron de tal forma “que diera la apariencia de un ser lo que supuestamente fueron extraterrestres”. Pero se le cayó la teatrito y “los marcianos (no) llegaron ya”.

A Maussan se la va a ir la vida intentando justificar no tanto el hallazgo; sino la desfachatez de ir hasta la Cámara de Diputados a proclamar: ¡Los encontré! ¡Los encontré!

Hasta aquí me pueden decir: “Bueno, el Jimmy es humano y los humanos nos equivocamos”. Pero él, ¿un terco ufólogo que los había buscado por cielo, mar y tierra gran parte de su vida? Sin embargo, no se informa acerca de lo que ya habían declarado otros especialistas.

Pues la verdad -ni tarda ni perezosa- salió a relucir. Verdad que el mismísimo Jaime juró cumplir y hacer cumplir. Verdad que echó por tierra (expresión nunca mejor utilizada por mí) ¡El hallazgo de su vida!

Para este momento Jaime ya está eclipsado. Lo que ahora me pregunto es dónde está el pudor, el deber y el orgullo de los diputados para no imponerle una buena sanción al que trató de timarlos. Y aquí, de nada le va a valer que salga con que “yo no leo Wikipedia”. ¿Y luego, dónde rayos quedan sus acreditaciones como especialista? ¡A otra llama con ese hueso!

LA PALABRA DE HOY: PATIDIFUSO

Lo evidente es que se forma de pata y de difuso. Le doy un par de acepciones: “El que queda de pie paralizado de asombro” ¡Bomba! La yucateca, no la explosiva. Patidifuso es un estado de perplejidad en el que queda un sujeto. Pero, etimológicamente, se forma de pata que es la onomatopeya que hace el pie de una animal al pisar: “pat, pat” y difuso del latín 'diffussus' que significa “dilatado, vago, que no se puede ver bien”.

DE MI LIBRERO: BLADE RUNNER

Novela corta de ciencia ficción de Philip K. Dick, publicada originalmente en 1968 y que ya se considera del subgénero ciberpunk…

La acción se sitúa en un mundo lleno de polvo radiactivo después de una guerra nuclear que casi acaba con los animales, lo que obliga a que la gente a tener animales eléctricos, mecánicos, robotizados…

Entonces, aparecen androides casi idénticos a los seres humanos que vienen huyendo de colonias espaciales en donde eran muy maltratados. La novela lo puede dejar patidifuso.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.