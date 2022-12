No defenderé al diario que tiene nombre de famosa avenida de la capirucha, que fue calificado por el incontrovertible ALMO como “pasquín del conservadurismo”; y no lo hago, porque dicho periódico tiene medios para preservarse. Además, tal informativo no es la excepción, porque todo el que no está al 100% con el Peje; irremediablemente está en su contra…

Partiendo del ofuscamiento del presidente, todo lo que él hace y dice -como todo lo que deja de hacer y calla- está bien y debe ser aceptado; y no solamente por los medios de comunicación; sino particularmente y sin chistar por la ciudadanía. Andrés Manuel es intolerante porque se cree infalible: “Él siempre tiene la razón” o, en forma arbitraria, se la adjudica.

A mí, por principio de cuentas, me parece totalitario y unilateral que el presidente dedique su tiempo y buena parte de recursos gubernamental para exonerarse y redimirse echándoles tierra a sus críticos y opositores…

“¡Újule, ni modo que no se defienda!” pregonarán sus acérrimos fanáticos. Aunque lo hace con palabrería hueca queriendo paliar la obra de gobierno que no realiza, que no concluye o que hace en forma deficiente. ¡Cierto: ha hecho cosas útiles! ¡Nomas faltaba! Ese es su deber y si quieren, que le aplaudan sus esbirros.

Pero aquí seguiremos lo que no estamos de acuerdo con sus diarios agravios, bravatas, distorsiones, falsedades y tergiversaciones en su obsesión por conservar el poder para su partido y él seguir mangoneando tras bambalinas. Lo que se le facilitará si nos quedamos callados y sin actuar los que no estamos a su favor. ¡Aguzados, no es hora de achicopalarse o divagar!

PALABRA DE HOY: PASQUÍN

“Del italiano 'Pasquino' nombre de una estatua en Roma, en la cual solían fijarse libelos o escritos satíricos”. Hoy, en el hablarcotidiano, la palabra pasquín define a un escrito de tipo anónimo, de carácter sarcástico o satírico; político o social…

Basta que un poderoso diga que X periódico es calumnioso, calificándolo como pasquín, para que muchos desinformados, ingenuos o fanáticos lo crean y lo divulguen.

DE MI LIBRERO: EL OTOÑO DEL PATRIARCA

Cito: “Novela corta de Gabriel García Marques -publicada en 1975- que está considerada como una fábula sobre la soledad del poder, se desarrolla en un país ficticio a orillas del mar Caribe. País gobernado por un anciano dictador, que recrea el prototipo de las dictaduras latinoamericanos del siglo XX”. El otoño del patriarca, se considera un largo poema en prosa y la obra que mejor representa al mítico tirano contemporáneo” …

Pero lo cierto es que un verdadero gobierno democrático, eficiente y progresista lo es para todos. Pero, con un seudo patriarca ofuscado con sus propias limitaciones es común que todo medio informativo en su contra sea denostado como pasquín.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.