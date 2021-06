Para más de 100  

Empezará un nuevo gobierno estatal y quiero empezar señalando que me llama la atención el nombre del plan de trabajo de la gobernadora electa Marina del Pilar Avila “100 días para iniciar la historia”, cuando supuestamente el inicio de un cambio empezó hace más de 700 días cuando alcanzaron Morena y Jaime Bonilla la gubernatura de Baja California. La segunda parte del programa dice “vivamos un Estado con esperanza para en el Futuro”; aquí me hubiera gustado más articular “vivamos siempre construyendo el futuro”, ya que esperanza es sólo un anhelo y lo que queremos son realidades no deseos.

Otra de los señalamientos es que la transformación no debe esperar, pues hay poco tiempo para recuperar lo perdido por los malos gobiernos. ¿Significa que todos los anteriores fueron malos, incluido el que está concluyendo? Y más me llama la atención porque establece que “la cuarta transformación implica un cambio verdadero no solamente en la forma de actuar y pensar, sino especialmente, en los resultados…“. Resultados que deben traducirse en bienestar, desarrollo económico, salud, seguridad, y educación., eso es lo que queremos todos los bajacalifornianos, pero también que no haya discrecionalidad en la formulación de propuestas y toma de decisiones tan controversiales y acomodaticias como las consultas populares o la indefinición de proyectos e inversiones como las de Mexicali por la cervecera o en la Rumorosa por los generadores de energía limpia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En el programa de 100 días hay cosas en las que coincido y por supuesto me sumo. Por ejemplo, las acciones que habrán de definirse para recuperar empleos, y salarios, para hacer desarrollar nuevos negocios, para cuidar de las niñas, niños y jóvenes, pero también de los adultos mayores y de quienes tienen alguna discapacidad.

Me agrada el plan de 100 (y de todo lo que dure los seis años de gobierno) si en efecto se abordarán de frente y nos ocupamos en los grandes temas que preocupan a quienes vivimos aquí en la ciudad capital y por supuesto en el resto de Baja California.

Tomo brevemente algunos de los principales puntos del plan de trabajo, porque considero los más relevantes, pero eso no quiere decir que el resto no tengan valor e importancia. Sobre seguridad y justicia, veo con agrado activar una mesa estatal de seguridad, que sean evaluados los resultados y que se coloquen 10 mil cámaras. De la salud pública, resaltó la necesidad que establece para asegurar -con la federación- un esquema de vacunación completo ante el Covid-19 y ahora sus variantes, porque además será un problema que no termina con una sóla vacunación (sea de 1 o 2 dosis), es algo que seguirá por años y requerirá de vacunaciones constantes como se hace por ejemplo para la influenza.

Respecto al bienestar, resaltó un programa de “casas fuertes” para elevar las condiciones de vida a través del mejoramiento de vivienda, de manera particular para evitar hacinamientos. En cuestión de desarrollo económico, en la vertiente “reactivate y despega” es lo que más rescato porque durante la pandemia , la inmovilidad social y el no permitir actividades durante semanas completas el año pasado, ocasionó que bajacalifornianos y familias completas la pasaran mal por falta de ventas y el no tener ingresos pero sí gastos.

Igualmente en este gran apartado quiero surta efecto en la gobernanza colegiada en el desarrollo económico, pues siendo honesto, los últimos años fue patente su abandono.

Hay más temas en el plan de 100 días y las propuestas de gobierno de la gobernadora electa, pero por espacio los abordaré en la siguiente entrega.

* El autor es Consejero y Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.