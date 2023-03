Pan y Circo (Tigres del Norte incluídos)

SOMOS LO QUE HACEMOS

Con el pretexto del aniversario de la fundación de mi ciudad el gobierno municipal organizó un concierto con los Tigres del Norte, por cierto, con una pobre cantidad de asistentes, aproximadamente 10,000 personas al haberse tratado de un evento “gratuito” para los mismos, pero no para los mexicalenses.

Estimo mucho a la alcaldesa Norma Bustamante, admiro su tesón, su entrega, su amor por el teatro y su decidida determinación por impulsar la cultura desde hace muchos años, tristemente eso no ha sido suficiente para que desde su posición mi ciudad esté mejor de lo que estaba cuando inició su gestión; creo que desperdició la enorme posibilidad de hacer cambios urgentemente necesarios en nuestra administración municipal que políticos tradicionales, lo cual clara y afortunadamente no es su caso, no harán: asumir la responsabilidad de ser administradores públicos responsables procurando con ello un mejor futuro para los ciudadanos, no el de sus carreras; es una lástima dar cuenta de que Norma haya renunciado a ello. Imposible pensar en otro escenario en el que los irresponsables que hoy gobiernan Tijuana y Ensenada fueran un gobierno que marcara la diferencia en favor de su gente.

Es una pena pero parece que el pasado concierto de los Tigres del Norte confirma que en la lógica de nuestra alcaldesa, pan y circo llevan mano, uff, hasta del argumento intelectual renunció para dar pie a que “La Banda del Carro Rojo”, “Contrabando y Traición” y el homenaje al narcotráfico más elocuente que hay, “El Jefe de Jefes” fueran el común denominador en el festejo por los 120 años de la fundación de nuestra ciudad.

La alcaldesa Bustamante ha dicho que el concierto fue pagado por un “generoso empresario”, yo no lo creo, personalmente considero que la actual administración ha privilegiado la simulación a través de algunos eventos públicos ante la realidad de un gobierno de resultados muy cortos, me refiero a algunos como el “récord Guinness de la rosca más grande del mundo” o la vulgaridad intelectual del corrido de Lamberto Quintero.

Lo que pudo ser y no fue es hoy reflejo de gobiernos cortos, oportunistas electorales que al amparo de la mano de Bonilla gobiernan, es un decir, en Tijuana y Ensenada que sucumben ante la complicidad de ciudadanos agachados que prefieren el aplauso cómplice que la crítica y revisión necesaria para exigir resultados; en Mexicali algunos pensamos que su trayectoria en el escenario más individual que existe, la soledad de un foro teatral, sería suficiente para respaldar la autonomía de sus ideas, hoy al constatar su acompañamiento de la causa política de la “4T” lamento su exilio en favor de un mejor gobierno.

Ojalá la alcaldesa encontrará más políticas públicas en favor de mejores calles, más alumbrado, mayor equipamiento para nuestra policía, menor nómina pública, más áreas verdes, mejores unidades deportivas, en vez de más conciertos públicos para festejar el aniversario de nuestra ciudad o el pinche “día de los Reyes Magos”, creo que hay muchos mexicalenses generosos dispuestos a acompañarle, ojalá nos convocara a ello.

Gobernar bien implica privilegiar a muchos antes que la carrera de uno, no fue posible así con mi ciudad y Constellation, no lo ha sido tampoco en el actual gobierno, ¿Qué tal Tijuana, cómo va en Ensenada? #MiVotoNoSeToca

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.