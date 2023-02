PRI, PAN, MORENA

Uno de los temas que como comentador en este espacio he respetado consiste en reconocer, sin duda, los defectos pero también las obras que nos han dejado a través del tiempo los gobiernos de los distintos partidos políticos: PRI, PAN y Morena. No caer en un crítico agresivo, cargado de odios y resentimientos contra los partidos políticos que nos han gobernado. He criticado sin temor alguno el maniqueísmo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero he reconocido abiertamente lo valioso, lo bueno de su administración. He puntualizado incluso a su favor el proyecto del Tren Maya, su decidido apoyo a la economía del país, el mantenimiento del peso, el precio de las a favor del los mexicanos de las gasolinas, su empeño en combatir la corrupción, su apoyo a los más vulnerables de este sufrido y callado “Cuerno de la abundancia”; pero he sido implacable contra su maniqueísmo, casi enfermizo, contra sus adversarios y su afán de destruir instituciones y organismos que el PRI o sus gobiernos en cuarenta años nos han dejado. Por ejemplo: el “Revolucionario Institucional”, (así se decían), más de diez mil escuelas primarias; más de mil hospitales del IMSS y del ISSSTE, decenas de universidades estatales dentro de estas la UNAM. Sin duda orgullo de México y de los millones de profesionales que han egresado de sus aulas. Nos dejó también el PRI o sus gobiernos el Museo de Antropología para ser también, reitero, orgullo de México y del mundo, como lo son el Museo del Prado en España, Museo del Louvre en Francia, por mencionar sólo estos ejemplos. El PRI a la vez con Carlos Salinas de Gortari y los empresarios dejaron decenas de autopistas modernas de enorme beneficio a la economía del país, así haya habido corrupción; más importantes son estas obras que lo que se pudieron robar. Salinas a la vez, terminó con el estancamiento del ejido; su discurso revolucionario y dio a los ejidatarios la libertad de vender o negociar su parcela. ¿Por qué cree usted que Mexicali se ha extendido en sus periferias que eran tierras ejidales y hoy son grandes desarrollos urbanos? Para beneficio de estos agricultores, naturalmente. Este tema es muy importante y requiere de más espacio.

El PAN por su parte, solo en Mexicali, construyó siete extraordinarios y funcionales bulevares y siete a la vez pasos a desnivel, creando así una de las ciudades más modernas y funcionales de México. Hace cuatro años estuve en Monterrey su atraso vial era deplorable; Guadalajara es lo mismo; Zacatecas, ni qué decir de Tijuana. Para Marina de Pilar lo más importante es la politiquería en favor de los pobres; la misma imagen de Obrador. En el ámbito nacional, los gobiernos del PAN no dejaron huella; obras valiosas para el país. En Baja California, además, el PAN construyó cinco CEARTS, enormes y valiosísimas construcciones para la promoción de la cultura. Ningún estado de la república cuenta con estas instalaciones que son a la vez orgullo de Baja California y sorpresa y admiración de los turistas nacionales y extranjeros cuando visitan el estado. Se quedan, por decirlo de manera ordinaria, con la boca abierta. Lamentable sin embargo que los gobiernos de Morena hoy con su ignorancia y su politiquería en favor de los pobres, su desconocimiento de lo que Baja California tiene a cerca de medio centenar de artistas plásticos (pintores, principalmente), valores, que algunos incluso ya están muriendo: Manuel Aguilar, Álvaro Blancarte, Jesús Ernesto Muñoz Acosta, entre otros. Al respecto: exposiciones itinerantes de gran formato en cada una de estas salas enormes, dignas de cualquier museo del país o incluso de California. Esta idea se la paso incluso al costo a la directora, hoy de la Secretaría de Cultura de María del Pilar. Por cierto: la exposición para festejar el aniversario de la construcción del primer CEART en Mexicali, fue simplemente una muestra de la ignorancia de los principales políticos morenistas: Norma Bustamante, la propia gobernadora, etc. y sus directores, burócratas de la cultura estatal. Mejor sería que continuaran vendiendo tortas y cerveza en festivales con Los Tigres del Norte. Ya me voy, ya es bastante.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.