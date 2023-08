Otra barbaridad

De los libros de texto ¿gratuitos?

Un periodista al frente de importante noticiero de la televisión nacional de incuestionable prestigio en nuestro país, Leo Zuckerman, logró que este comentador “abriera los ojos”: ¡Los libros no son gratuitos, nos cuestan a todos los contribuyentes; nosotros los pagamos; de hecho, entendiendo este detalle puntualizado por Leo, llama mi atención al respecto. Lo de “gratuitos” es pura demagogia politiquera, del gobierno actual de Obrador y a la vez, en los gobiernos pasados era lo mismo. Obliga a la población conocer que, el libro de texto fue creado, o se inició con el presidente Adolfo López Mateos y en realidad, desde su puesta en circulación, siempre han sido gratuitos.

Hoy, a punto de distribuirse estos manuales en miles de escuelas, varios gobernadores y padres de familia de México se han pronunciado por no entregar los tan traídos y llevados libros, argumentando en lo general, que no quieren que sus hijos sean alimentados con la tendencia a una educación socialista; lo que de inmediato el presidente contestó molesto, arguyendo que los citados ejemplare fueron realizados por académicos respetables y bien documentados y que, naturalmente el virus del socialismo es pura politiquería de los conservadores. Yo, no soy un conservador y pese a que, estos ejemplares ya se pueden consultar en internet, de acuerdo con comentaristas en los medios, personalmente tengo la obligada encomienda de revisarlos para conocer la verdad. Mientras tanto, el presidente Obrador comentó en una de sus mañaneras, que esta inconformidad la resolverá sin más, viajando al país y preguntándole al pueblo su opinión: si el pueblo sabio decide que los libros se distribuyan, ya no habrá más discusión; el pueblo manda; el pueblo sabio decide y punto; se termina con esto, el “borlote” politiquero. ¿Te das cuenta, paciente y sacrificado lector…?

Este comentario de Obrador es una barbaridad atroz, disparatada, que a la vez patentiza el maniqueísmo presidencial por el populismo. Hágame usted el “racabón favón”, (con todo respeto a Catón): ahora el pueblo sabio va a resolver, por ejemplo, el complejísimo plan de estudio en Química, Matemáticas, Geografía, Internacional y Nacional; Biología e Historia, de cultura y conocimientos básico en torno a la literatura en México, música, pintura etc. De antemano sabemos que, Diego Rivera y Frida Kahlo que aparecen en nuestros billetes, hoy, formarán parte de este volumen educativo. ¿Y los más importantes pintores de la Colonia; los hubo extraordinarios? ¿y José María Velasco, el más extraordinario paisajista del Valle de México? Toda nuestra niñez y juventud deben obligadamente saber a la vez, quiénes son los más grandes pintores abstractos de nuestro país, incluyendo naturalmente a Manuel Felguérez y, naturalmente, nuestros grandes muralistas: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros. En el libro educativo no debe faltar a la vez, los más importantes aportes de la cultura indígena, incluyendo sus extraordinarios artesanos.

Con este paseo de nuestro presidente por los estados preguntando al pueblo respecto de si se entrega o no el libro de texto gratuito para la educación de nuestros jóvenes y la niñez, solo me queda un comentario: Estamos muy jodidos, pero muy jodidos,- como diría un campesino; - (disculpe lector y la editorial)- Ahora resulta que el pueblo sabio deberá ser experto en todos los temas que he mencionado y mucho más. Naturalmente que el pueblo sabio en general es un ignorante de lo fundamental que los citados libros de texto deben contener. Sobran las palabras. Pero este comentador, hasta no revisarlos le daría la razón al presidente o en cambio, realizaré un comentario, pertinente, sin ser experto en el tema. De antemano lector, conozca mis dudas al respecto. Muy importante: Algunos gobiernos de América del Sur, destruyeronmonumentos y en general fanáticamente huellas dejadas por España. El mismo Obrador ha dado muestras, dado su nacionalismo, de su tirria contra España. Mientras el desdén por España de AMLO, en California por ejemplo sus ciudades y sus pueblos se llaman. Los Ángeles, San Diego,San Francisco, Santa Bárbara, San José, Santa María, Merced, Fresno… ¿Le sigo? Esto se lo comento solo para que conozca la, la “broncura” nacionalista. Todas las misiones en California han sido reparadas y se conservan. ¿Quiere más?

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.