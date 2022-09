Otra barbaridad

Francamente, lo digo con absoluta sinceridad, yo no entiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En dos que tres de sus mañaneras, o mejor aún: cada vez que tiene la oportunidad de hablar y lo hace como cien mil veces al mes, no pierde la oportunidad de acusar con mentiras a los anteriores gobiernos que le han sucedido; sobre todo del PRI, se debe entender, y al decir PRI., como un partido político que propició la corrupción ante todo y aquí, respecto de la corrupción, el presidente tiene absoluta razón, pero, anote usted esta barbaridad; esta mentira:

Hablando del acceso a la salud en México ha estado diciendo que los gobiernos neoliberales en nuestro país se preocuparon sólo de propiciar el enriquecimiento de los empresarios de la salud; proteger a la iniciativa privada de este sector, olvidándose del pueblo; de la gente.-Vaya pues- Esta es la barbaridad, la mentira y vamos por partes.

Primero: nunca podré olvidar que allá por mis años mozos, al poco tiempo de haber llegado a Baja California, específicamente a Mexicali, transcurría la década de los sesenta, cuando el “maloso y malvado”, -de acuerdo con el sermón de López Obrador,- Adolfo López Mateos, neoliberal y del PRI, inició la construcción del edificio del IMSS, entre la calle F, Lerdo y Zaragoza. Fue una novedad; el mejor edificio de Mexicali en aquellos años. Una arquitectura en extremo moderna; cinco niveles, - no recuerdo bien-, varias áreas y especialidades, Casa del Asegurado, teatro, patios y pasillos amplísimos, y sin duda fue una inversión millonaria, para los mexicanos asegurados. Hoy, estos trabajadores, profesionales y obreros, asegurados suman varios millones en el país; cientos de miles en Baja California. ¿Ya encontró usted la mentira en el sermón de Obrador? Cada uno de estos asegurados recibe en su vejez una pensión mensual, -ojo: no trimestral-, como las que ofrece la secretaria del Bienestar del actual gobierno-, que supera en mucho, estas pensiones del IMSS., las limosnas que el presidente da a los pobres. En trabajadores profesionales incluso, supera su pensión los 10,000 pesos mensuales; y obreros o trabajadores en general redondea los mil a tres mil mensuales, que, -debo reiterar para que se les grabe a los morenitos fanáticos-. superan en mucho el trimestre de apoyo a los pobres de tres mil pesos. Así de simple.

La arquitectura de los miles de centros de salud del IMSS, en extremo modernos y de una arquitectura moderna y notable, construidos todos por los gobiernos pasados tan criticados por el presidente, destacan en la distintas capitales y ciudades importantes de México sin duda por su belleza y profesionalismo con que fueron construidos por arquitectos e ingenieros mexicanos. Un orgullo para todo mexicano bien nacido, dicho sin politiquerías ni fanatismos ideológicos.

La salud que allí se imparte a millones de compatriotas, incluido hospitalización y especialidades no se cobra; y no son propiedad privada ni explotación de la pobreza por los malvados conservadores y voraces comerciantes de la salud: los conservadores, según la mente de Obrador. Y de acuerdo sin duda con la letanía del Obrador que hoy la repite como cien veces, con motivo de su cuarto informe. ¿Cuarto o sexto?; no sé cuántos lleva.

Debemos entender plenamente que quienes tienen dinero, cuentan a la vez con sus clínicas privadas, y bien merecido lo tienen, sin politiquerías. Pero estos, ni son conservadores ni son enemigos de Obrador; mejor aún, son sus cuates. O sea, entiéndalo bien: la politiquería se mueve en este nivel y usted la tiene que pagar. Son estos millonarios a la vez, quienes mantienen la vitalidad y el desarrollo del país: ¿O acaso pensaba usted que el enorme crecimiento y desarrollo de México se ha logrado con Morena en el poder? Pero a sus dudas, pregúnteselo a Carlos Slim Elu, de hecho, casi dueño de México. ¿Usted cree que Carlos Slim atiende su salud y la de su familia en el IMSS?

Y pensar que a menudo nuestro presidente critica la “politiquería”. Vote por Morena. Todo en favor de lo bueno que tiene el Obrador y son muchos sus aciertos. Todo en absoluto contra su politiquería. Aturde a todo cerebro sano e inteligente.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.