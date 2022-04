Orgullo ¿de qué?

El pasado domingo 10 de abril se llevó a cabo la Consulta para la Revocación de Mandato, no la Consulta para la Continuidad de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, como lo han publicitado los miembros de Morena y afines a AMLO.

Por supuesto que las huestes de López se lanzaron con todo contra el Instituto Estatal Electoral por la reducción de casillas y acusaron al INE del abstencionismo por la falta, según ellos, de promoción.

La realidad ya la conocemos, la gente no va a votar. Por cierto en días pasados recibí una cátedra de elecciones en Baja California de parte del profesor y periodista Víctor Martínez Ceniceros quien comentaba que una de las cosas por las que la gente no va a votar es porque no reciben nada a cambio, dinero, chamba, vales o algo parecido. Tal vez tenga razón, pero yo le comentaba que algunos restauranteros en el país otorgaban descuentos si se mostraba el pulgar con la llamada “tinta indeleble”, que si se borra, no así la autoridad electoral.

Me da mucha risa los gobernantes de Morena, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda que no le tienen temor al ridículo y está bien, viven felices en un mundo muy diferente al que vivimos los demás mortales. Tras la encuesta, Marina del Pilar se sintió muy orgullosa por la participación ciudadana ese domingo, fue del 13 por ciento del padrón en el Estado, ah eso sí, la mayoría tachó el espacio para que siguiera López Obrador.

El caso de Baja California es tremendo, siempre estamos en penúltimo o último lugar en participación ciudadana en los comicios nacionales o locales, o es para echarle la culpa al INE por la baja participación en este nuevo elemento democrático como es la revocación de mandato. Cuando Marina del Pilar hablaba del orgullo que sentía por la participación de los bajacalifornianos en esta encuesta y les daba las gracias, estaba como aquel boxeador que está con un ojo cerrado y amoratado por los golpes, el otro con la ceja abierta chorreando sangre al igual que su nariz que no pueden pararle la hemorragia y unos labios reventados por los golpes del contrincante, pero comenta “le aguanté hasta el último round, no gané pero me aplaudieron”. Así está Marina del Pilar, 13 por ciento y feliz, hasta simuló una porra a López Obrador con su chamaco Diego José.

Por su parte, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, dijo en un tuit que en la revocación de mandato era obligatorio y que, según la Constitución, no hacerlo puede ser motivo de sanción. Dijo que el Artículo 36.III habla de la obligación de votar y que el 38.I la sanción por no hacerlo.

Efectivamente el Artículo 36 habla de las obligaciones del ciudadano, la fracción III dice: “Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”; el 38 habla cuando se suspenden de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos. 38.I “Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley”. ¿En estas otras penas estará la suspensión del apoyo económico a los adultos mayores? De ahí que la mayoría de quienes acudieron a las urnas fueron adultos mayores que reciben la pensión de López Obrador y por temor a que se las quiten si no votaban, fueron los primeros en llegar a las casillas.

*-El autor es periodista independiente.