¿Ociosa y Ridícula?

La fallida Fotovoltaica, la cancelación del proyecto y de los pagos a Next Energy, así como la suspensión de servicios a Banca Afirme, marcaron el distanciamiento total entre la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda y el ex, Jaime Bonilla. Un enfrentamiento que derivó en una demanda penal contra ex funcionarios y directivos de la empresa que zanjó aún más el pleito entre ambos políticos morenistas.

Retomado el conflicto en el marco de la reanudación de la audiencia en contra de los ex funcionarios, dentro de la causa penal 04921/2022 con el NUC 02-2022-06977, una audiencia Inicial de Formulación de Imputación por los delitos de Uso ilícito de atribuciones y facultades; Peculado y Abuso de Autoridad, además de otras carpetas que se preparan por parte de la Fiscalía General del Estado. El entramado se remonta casi al inicio de la anterior administración, en donde se comprometieron 12 mil 500 millones de pesos a pagar a Next Energy. Los ex funcionarios

encargados de firmar convenios con proveedores de energía pareciera que pretendían llegar a un límite insostenible de pagos y hasta apostarle a los cortes de luz, para justificar la contratación de Next Energy. Pasaron de comprarle energía a Sumex, luego a Orca Energy hasta llegar a CFE Último Recurso, siempre pagando más y más y endeudando el estado.

Todo esta trama se tejió en la pasada administración encabezada por el ex gobernador Jaime Bonilla, quien también ha sido señalado dado el desacato exhibido a la autoridad federal en el manifiesto impedimento que se le hizo para no seguir con esta inversión de miles de millones de pesos, con la cual pretendió entregar y comprometer al Estado en los próximos 30 años. La firma realizada de los certificados de inversión fue definido como un mecanismo bizarro, que representaba un pasivo para el

estado del orden de los 12 mil millones de pesos. La lista de implicados están relacionados con las áreas de la secretaría General, Oficialía Mayor, Secretaría de Hacienda, Secretaría del Agua, Comisión Estatal de Energía como son los casos de Amador N, Luis Salomón N, Octavio N, Israel N, Miriam N, Pablo Alonso N, quien firmó en representación de Adalberto N, y por la empresa Next Energy, Héctor N y Juan Luis N. La semana pasada, previo a la audiencia, el ex secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano dijo que era ocioso continuar con la denuncia una vez que ya hubo un acuerdo con la empresa Next Energy para la cancelación del contrato y agregó que quizá solo se quería cubrir

el ridículo que haría la actual administración estatal. Las reacciones no se hicieron esperar y tanto el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio, así como el secretario de Hacienda, Marco Moreno y el jefe Jurídico, Juan José Pon argumentaron que el juicio debe continuar independientemente de que se dio reversa a la construcción de la Planta Fotovoltaica, ya que se firmaron certificados de inversión que materializan el intento de daño patrimonial que se pretendió hacer. El Fiscal señaló que son cinco delitos penales los cometidos por los ex funcionarios y se estará pidiendo una pena máxima en su contra, que podría llegar a doce años de prisión. El jurídico dijo incluso que se debería explorar la posibilidad de que el ahora senador, Jaime Bonilla sea desaforado para que también responda por los hechos penales que se le imputan. Hagan sus apuestas señores y señoras, porque este pleito jurídico

está muy lejos de terminar.

Por lo pronto unos dicen que es ocioso y ridículo seguir y otros contra argumentan que se intentó hacer un daño patrimonial por lo que se debe continuar con las acusaciones.

La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.