SOMOS LO QUE HACEMOS

Me duele mi país, me entristece saber que cuatro años después poco a cambiado, por el contrario, en mucho hemos retrocedido; no hay más ciego que el que no quiere ver a menos que sea uno político adscrito a MORENA, más ocupados en agradarle a López Obrador que en aceptar el monumental daño que ha provocado al país, ya sea se trate de nuestra gobernadora, de los diputados levanta dedos, federales o de nuestro estado, prestos a ni siquiera leer lo que les mandatan aprobar; entregando la dignidad antes que perder la oportunidad de seguir mamando el presupuesto público, al diablo con lo demás, no importa se trate del proyecto empresarial más grande de la historia de nuestro estado o de la defensa de la institución más autónoma y ciudadana del país, el INE; tanto que les permitió llegar a ser gobierno sin importarles que ahora renieguen de él con tal de no desagradar a un presidente empeñado en su desaparición. Lo dicho antes, no tienen madre.

No tiene madre el idiota de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que se atrevió, menos de 15 horas después de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, a declarar que Marcelo Ebrard era el responsable de las 39 muertes debido a la existencia de un acuerdo en el cual la Secretaría a su cargo es la responsable del tema migratorio cuando Francisco Garduño, comisionado del INM, depende de la secretaría a su cargo.

No tiene madre el presidente que aceptó que el gobierno de Trump nos nombrara “país seguro” para recibir a todos los migrantes deportados de la Unión Americana, sin recibir ayuda alguna a cambio; generando con ello la criminalización del fenómeno migratorio, no tiene madre cuando se asume como un gobierno humanista y se presta a que los migrantes sean encerrados en “estaciones migratorias” que operan como cárceles para miles de seres humanos que han sido criminalizados por un gobierno que aceptó utilizar al ejército y a los cuerpos de seguridad pública adscritos al estado para combatirlos por granjearse el pinche favor del gobierno norteamericano.

No tienen madre los diputados y senadores de MORENA, cómplices oportunistas más ocupados en que no se finquen responsabilidades a los funcionarios federales que en exigir el peso de la ley ante una cadena de mando que no funcionó; más preocupados en proteger a sus “corcholatas” sin importarles responsabilidad alguna, ya sea se trata de la línea 12 del metro, de las criminales inundaciones en Villahermosa, o ahora, cuando se trata de la muerte de cuarenta indocumentados.

Pinche gobierno encabezado por un presidente oportunista que se atrevió a culpar de la tragedia a uno de los migrantes y no reconocer que la protesta inició por tener días sin agua y con baños desbordados de excremento. De verdad no tienen madre.

Ser líder implica la responsabilidad ética de la procuración del bien común; menuda oportunidad desperdiciada por políticos que pudiendo encabezar en nuestro estado un cambio generacional se entregaron a la causa del “movimiento” sabiendo que lo procurado por el presidente constituye un daño mayúsculo para nuestro estado y para el país; la defensa ética y moral de nuestras libertades es base fundamental de una sociedad que procura el desarrollo de todos sus integrantes, no la ambición personal de los proyectos individuales. Lo dicho antes, no tienen madre. #MiVotoNoSeToca

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.