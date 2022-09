No se tome este comentario como un permanente adversario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Naturalmente que no. Reconozco sin duda todo lo bueno que ha logrado para el país. Podría desde luego mencionar varios resultados valiosos en su gobierno, pero solo mencionaré dos que tres y dentro de éstos la construcción o el enorme desarrollo que logrará en el a México del sureste con el “Tren maya”. De hecho, es un complemento o sustituto incluso de la importancia que tiene el canal de Panamá. El tráfico de mercancías y productos de todo tipo de oriente a occidente y viceversa, podrán ser transportados por este tren, desde luego que será con una amplísima capacidad. Las protestas en contra del tren Maya por parte de los ecologistas es, dada la importancia de esta obra, una aberración, por más que se justifiquen estas protestas.

La estabilidad del peso ante el dólar es sin duda de lo más importante en toda la administración de Obrador sobre todo en relación con otros temas que por lo general hacen más ruido que sustancia, o sea: de politiquería y “mitote” que propala López Obrador; (Otro asunto) Y, por último, siendo tantos los aspectos positivos de su administración, es su permanente empeño por ayudar la población más vulnerable. Muchos otros rubros son más que nada, reitero: politiquería, ruido, auto publicitarse, en lo que el presidente, es un maestro.

Ahora, vamos por partes: la letanía, el sermón; su estrategia politiquera permanente de Andrés Manuel López Orador de que: “No somos iguales”. Esta persistente campaña en contra de los conservadores, de los neoliberales, aturde; perturba el cerebro de cualquier ser pensante. Quizás Obrador lo sepa, es posible que no, pero me atrevo a creer que quien sabe; vaya usted a saber. No abona en mucho a los hechos realmente valiosos y positivos de su gobierno. Por otra parte, hágame el favor de seguirme: los “corruptos” gobiernos del pasado construyeron alrededor de 43,800 escuelas primarias en el país, en los últimos setenta años. Dividida esta cantidad entre diez de los últimos gobiernos priistas; es solo un supuesto que me sirve simplemente para razonar, como se dice: para desenmascarar el entuerto.

¿Cuántas escuelas primarias ha construido el gobierno de López Obrador? Y bien, el presidente presume en sus mañaneras que se están atendiendo 200,000 escuelas en su gobierno. (No recuerdo el número exacto de su discurso siempre agresivo. ¿Porqué que no dice su sermón que en el pasado los gobiernos neoliberales construyeron estos miles de escuelas citado? Con este subterfugio presidencial me queda muy claro que: “No son iguales”; que nunca han sido iguales. Solo en mi barrio UABC., magisterial, Independencias y Santa Teresa existen ocho escuelas primarias, construidas por los gobiernos priistas. México cuenta con 4,354 hospitales públicos construidos por los gobiernos “corruptos” neoliberales. - ¿Te das cuenta paciente lector en donde se encuentra la falsedad del discurso, siempre agresivo y distorsionante de, nuestro presidente’?

Por lo mismo exprese párrafo arriba que este permanente ataque al pasado, aturde, molesta, por más que tenga algunas razones. Con frecuencia pienso que nuestro presidente debe creer que todos los mexicanos somos un montón de taraditos. Los datos que apunto son simplemente producto de una investigación al respecto en el internet y la información electrónica. Información real, confiable; datos sólidos.

Los gobiernos del pasado tapizaron el territorio mexicano de autopistas o carreteras de primer nivel, desde aquellas primeras autopistas del centro a Acapulco, Cuernavaca o en fin, la región central en torno a nuestra capital. Todas estas autopistas construidas en los gobiernos del PRI; en acuerdo con la iniciativa privada. Estas carreteras son hoy un orgullo de México por más que resulte caro su peaje. ¿Cuentas autopista de alta calidad lleva el gobierno de Obrador? “No somos iguales”, dice en su publicidad Andrés Manuel López Obrador. Este comentario es simplemente para razonar; no tiene otro fin. Para que nuestro presidente se entere o se le entere de que lo estamos siguiendo; de que lo estamos observando. Es todo. Un saludo a las multitudes fanáticas de Morena.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.