No lo hagas

"El cambio es el resultado final de todo aprendizaje verdadero”

Leo Buscaglia

Esta semana iniciamos 2023, y acorde con Darren Hardy, coach de negocios, sugiere que no hagamos promesas, que no hagas planes ni resoluciones, que no tiene caso alguno; que no te inscribas en el gimnasio, que no te pongas a dieta, que no empieces un nuevo entrenamiento….

A MENOS QUE…

Estés comprometido con lo que dices vas hacer este año, un 100%. Es muy probable que ya lo hayas dicho o hecho en años anteriores, entonces ¿Por qué no los hemos cumplido? ¿Por qué va ser diferente este año?

Tal vez la raíz está en la definición de compromiso: hacer la cosa que dijiste ibas hacer mucho tiempo después de que el entusiasmo y ánimo con que lo dijiste haya desaparecido. Por lo tanto la pregunta es en qué te vas apoyar para mantener tu propósito cuando la motivación desaparezca, y estar conscientes que esto forma parte de la naturaleza humana.

TRES ASPECTOS.

Hay tres factores que nos podemos apoyar para mantener nuestros propósitos. El primero de ellos es un factor externo, como puede ser una persona que deseas complacer, puede ser una meta muy atractiva, estar harto de una situación x y tratar de eliminarla. Cuando el por qué es fuerte se encuentran los modos para hacer algo.

Un segundo factor, el cual considero más importante, es el de un sistema para lograr eso que interesa. Generalmente el individuo se plantea un objetivo, y de ahí parte para hacer lo que desea. Pero también puede ser que acciones necesito hacer para que como consecuencia obtenga un resultado. Y aquí entra un aspecto clave, tener un role model, una persona que admires y que ya es lo que a ti te interesa lograr, y planear constantemente esta pregunta: esto que voy hacer ¿lo haría la persona que admiro? Y de este modo ya vas transformando tu identidad y poco a poco lograrás el objetivo o transformación que te interesa.

Y un último factor para el logro de objetivos y planes es el tipo de gente con la que te asocias. Y esto es muy sencillo, debemos procurar relacionarnos con personas mejores que nosotros. Aquí puede haber una combinación: es bueno ser coach o mentor de individuos ya que al enseñar reforzamos conocimientos. Es bueno tener competencia con gente similar a uno ya que es una manera de crecer. Y es muy necesario convivir con gente que es más que uno para que nos “salpique” de su experiencia y así aprendamos.

CONCLUSIÓN

Decía un autor que si hay algo que te ofrecen y no es un rotundo y entusiasta sí por parte tuya mejor no lo aceptes. Si decides hacer algo sin estar comprometido al 100% mentor no lo hagas. ¡Feliz domingo!

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.