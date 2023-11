No llegará el tren a Mexicali

La historia del ferrocarril en México data desde 1837, era presidente de este naciente país, Anastasio Bustamante, quien otorga al exministro de Hacienda, Francisco Arriaga la construcción de la primera línea ferroviaria que correría del Puerto de Veracruz a la capital de México. En esa época se había estimado un costo de 6 millones 500 mil pesos, claro de esas fechas.

Pero en la segunda mitad del Siglo XIX se inaugura el ramal Puebla a la estación del mismo nombre del Ferrocarril Mexicano, estaba como presidente Benito Juárez, 1869. Finalmente llega en 1873 al Puerto de Veracruz, en la presidencia estaba Sebastián Lerdo de Tejada, quien pone en operación el 1 de enero de 1873 y en enero de este 2023 se cumplieron 150 años de este suceso.

Porfirio Díaz, presidente de México a finales del Siglo XIX, la red ferroviaria en el país fue una de las obras más importantes. A pesar de ser un personaje odiado por haberse reelecto en varias ocasiones, el crecimiento de la red del ferrocarril entre 1880 y 1910 fue de gran importancia: pasó de 1,074 km en 1880 a 19,280 en 1910, conectando las zonas fronterizas con la capital y las regiones agroexportadoras y mineras.

Durante la Revolución Mexicana las tropas revolucionarias eran transportadas por ferrocarril, recuerdo a Pancho Villa y sus Dorados que eran casi propietarios de los trenes que viajaban al noreste del país, llevando en sus carros hombres, mujeres, caballos, cañones y pertrechos.

Otro pasó del manejo de los Ferrocarriles Nacionales de México, como los bautizó el general Lázaro Cárdenas al nacionalizar los trenes el 30 de junio de 1937. Quiero hacer un apunte ya que el Ferrocarril Sonora-Baja California se construyó entre 1936 – 1947, por cierto les recomiendo la película “Viento Negro”. Esta ruta se le llamaba Mexicali o tren Bala hasta 1995.

En época de Lázaro Cárdenas había en México 17 rutas de trenes de pasajeros, la más vieja la ruta Ciudad de México – Veracruz, llamada “Jarocho” y por supuesto la ruta “El Mexicali”, de Guadalajara – Tepic – Mazatlán – Nogales – Mexicali, sin olvidar, por quienes utilizamos este medio de transporte, Benjamín Gil, Sonora.

Esos viajes románticos se acabaron cuando el 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional con lo que privatiza el ferrocarril por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. La única ruta que no tuvo interés de los particulares fue el “Chepe”, de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa, que opera el gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de noviembre el decreto que declara “área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano”.

Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario fueron invitados para presentar proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero de 2024.

De las 17 rutas que había nacionalizado Lázaro Cárdenas, este decreto únicamente contempla 7, entre ellas está la México – Querétaro – Guadalajara – Tepic – Mazatlán –Nogales. Me sorprendí al no ver como destino Mexicali. Esto demuestra que AMLO no quiere a los bajacalifornianos ni a Marina del Pilar. Hace meses le había preguntado a Marina del Pilar si habían hablado del tema los gobernadores de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, me contestó que nunca, les tuvo que poner el tema el presidente López Obrador.Pero fue discriminado Mexicali o sea Baja California, por lo tanto no llegará el tren a Mexicali.

* El autor es Periodista independiente.