"Cada vez más personas tienen los medios para vivir, pero no tienen sentido para vivir." Víctor Frankl.

Si le preguntas a alguien si es la misma persona de hace 10 años, generalmente te contesta que no, y esto es válido, es muy probable que tenga otras preferencias, cambios físicos, profesionales, de amistades etc.

Sin embargo aquí viene lo interesante, acorde con Dr. Dan Gilbert, psicólogo de Harvard: cuando les preguntas cómo se ven en 10 años, todos te dicen que se ven iguales, aspecto que no es cierto.

Qué ocurre

Según el Dr. Gilbert, lo que pasa es que desafortunadamente las personas no tienen objetivos claros para 3, 5, 10 años adelante, es por ello que se ven iguales, pero esto no es válido: la persona no puede permanecer estática, o avanza o retrocede.

Lo que ha olvidado el ser humano, continúa Gilbert, es que somos obras en progreso que erróneamente hemos pensado que ya estamos terminados.

Y aquí entra en acción un aspecto muy interesante: no le invertimos más tiempo para pensar como seremos en el futuro, tenemos demasiado “presente” en la, mente y en lo que realizamos. Y aquí vale la pena recordar la frase de Einstein: la imaginación es más importante que el conocimiento. Si uno no imagina un mejor futuro será muy difícil que lo tenga.

Les paso ejemplos de vivir en el presente: soy malo para las matemáticas, nunca tendré negocio propio, nadie me considera, etc.

El experimento de la Dra. Carol Dweck

Este consistió en lo siguiente: a un grupo de alumnos les puso un examen muy difícil de contestar. Un grupo de ellos, a los que podemos considerar de mentalidad fija, al final del examen se consideraron unos tontos.

El otro grupo, que se pueden catalogar con mentalidad de crecimiento adoptaron una actitud diferente: unos de ellos consideraron que les había servido de entrenamiento para aprobar en el siguiente intento y otro grupo decía que no les importaba el resultado,, sino en el tipo de personas y de conocimientos que serían y tendrían más adelante.

El punto importante entonces es no importa quién eres hoy, es más importante el pensar que tipo de individuo quieres ser en el futuro.

Aspecto a considerar en nuestro desarrollo

Tener claro que no somos la misma persona del pasado, y que en el futuro seremos diferentes a lo que somos hoy.

Y es mucho mejor vernos en el futuro como una persona diferente,lógicamente mejor, acorde con estudios realizados por el Dr, Ben Herschfield.

Porque cuando tu imaginas tu futuro, empiezas a tomar decisiones en base a ese futuro. Dos ejemplos muy sencillos: comprar casa o iniciar u negocio, y en base a estos deseos empiezas un plan de ahorro para el enganche de la casa o para iniciar tu empresa. Y esto no te pesa, porque es algo que deseas.

Y entre más vayas ahorrando más confianza irás obteniendo para poder alcanzar los objetivos que te hayas propuesto. Si tus resultados actuales no te satisfacen, piensa e imagina que será el futuro, y empezarás el camino para lograrlo. No es cierto que no puedas mejorar.

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.