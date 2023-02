No a los fanáticos

Como el nombre de ésta columna, es muy urgente que todos los mexicanos tengamos conciencia ciudadana de lo que está sucediendo en nuestro país, los peligros que nos acechan y la responsabilidad que tenemos todos. Nuestra Patria nos necesita.

En las circunstancias actuales no podemos ser indiferentes ni permanecer al margen, creyendo que a nosotros no nos puede pasar lo que le ha pasado a Cuba, Venezuela, o Nicaragua. Nada más equivocado. Veamos ejemplos para aprender de la historia:

En Alemania, en tiempos de Hitler, ¿todos los alemanes eran nazis? ¡No ¡ La mayoría no lo eran, algunos gustaban se cuidara el orgullo alemán, y otros, estaban demasiado ocupados para enterarse del peligro que los acechaba. Así un día, los fanáticos de Hitler, lograron destruirlos a todos.

Pensamos que todos los musulmanes son fanáticos, no es así. La mayoría quieren vivir en paz; sin embargo, un grupo de fanáticos han dominado y siguen dominando el Islam, producen guerras, matan cristianos, ponen bombas, decapitan, y enseñan a sus jóvenes a matar y convertirse en terroristas suicidas. De esta manera, la mayoría silenciosa es intimidada y manejada.

En Rusia pasó lo mismo. La mayoría anhelaba la paz, pero los comunistas rusos asesinaron a cerca de 50 millones de rusos, la mayoría pacífica no contó para nada. Y así, podemos decir lo mismo de China, Japón, Ruanda, donde el común denominador fue el silencio de las mayorías que querían vivir en paz, pero al no pronunciarse a tiempo, dejaron que los fanáticos los dominaran.

En México, la mayoría queremos paz, desarrollo, futuro para nuestros hijos, pero Morena y AMLO, los fanáticos, están amenazando nuestra forma de vida y si no hacemos conciencia de ello, y nos ocupamos defendiendo lo nuestro, caeremos en el punto sin retorno.

Y si antes pensábamos que AMLO no sería capaz de utilizar el poder para eternizarse en él, como repetía y lo sigue haciendo que es demócrata, por los hechos sabemos que no es así. De lo que dice, hace lo contrario y lo está demostrando. Por eso, cuando no pudo modificar la Ley Electoral, al no tener votos suficientes en la Cámara, envió el “Plan B”, que entre otras cosas, descuartiza al INE, ataca su sistema operativo, elimina las Juntas Distritales y otras aberraciones, con serios daños para la Democracia que tantos años y esfuerzo nos ha costado a los mexicanos.

Ante este peligro real, no podemos ser indiferentes, es demasiado lo que está en juego. Tenemos dos propuestas concretas: Una, participar unidos, toda la familia, amigos, vecinos, en la gran protesta nacional del domingo 26, en el zócalo de la Ciudad de México y EN casi 75 ciudades de la República. La otra: Estar bien informados del peligroso “Plan B”.

En el marco del 40 aniversario de nuestro grupo, organizamos una conferencia impartida por el Diputado Federal Jorge Triana Tena, con el tema: “El Plan B de la Reforma Electoral y la división de poderes”. Será este viernes 17, a las 11am en Universidad Xochicalco. La entrada es libre y están todos invitados. ¡ Los esperamos!

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*La autora es consejera familiar.