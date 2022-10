Cierto, ningún camino es fácil porque el que escojas tendrá su grado de dificultad y vas a tener tropiezos, pero también tendrás grandes satisfacciones.

Como Coach empresarial he visto de todo como en botica, y por tal motivo te pongo el siguiente contexto con la esperanza de estar en la misma frecuencia.

Si estas en proceso de “aterrizar” un negocio, te llamas emprendedor en evolución. Si eres un emprendedor que ya inició su negocio, te llamas emprendedor puesta en marcha, luchando por que el negocio crezca y no sea parte de las estadísticas de mortandad. Si eres un empresario, te llamas empresario comprometido con tu negocio y con la gente que colabora contigo ó puede ser un empresario necio que no le importa la gente que colabora en su empresa y donde no ha inculcado una cultura empresarial, son orgullosos y NO desean cambiar. ¿Te suena familiar?.

Como podrás darte cuenta los tres actores aquí mencionados van a tener retos, pero también oportunidades.

Así que el camino que escojas tendrá dificultades que deberás de sortear y a eso se llama tener “resiliencia empresarial” que no es otra cosa que la capacidad de adaptación que tengas en tu negocio ante un impacto que interrumpa o repercuta en una pérdida comercial y continuar brindando un óptimo nivel de servicio al cliente.

Pero, también deberás tener resiliencia emocional, la más importante, ya que las personas resilientes liberan sus emociones ante situaciones adversas, expresan lo que sienten y piensan, lo hacen sin generar daño a otras personas. Esto libera la tensión acumulada. Este emprendedor o empresario se deja ayudar cuando lo necesita.

Ahora vamos al terreno personal, sea el rol que juegues ya sea como hijo(a), hermano(a), padre, madre, etc., las decisiones que tomes van a repercutir en tu vida y en la vida de los demás. De hecho, es probable que tu familia te vea como líder y tú no te ves así o viceversa, tratas de actuar como líder, pero no eres reconocido(a) como tal.

Si eres estudiante, te ves ante la disyuntiva de solo escuchar al Maestro y esperar que este te enseñe todo porque es lo cómodo para ti. O tomar acción y leer, participar, realizar con maestría todas y cada una de tus tareas y porque no ser un estudiante influyente. Como podrás darte cuenta, ni de la escuela te libras ya que estos caminos también están llenos de obstáculos. Será tu capacidad de querer salir adelante lo que hará de ti un o una joven diferente.

La vida es rica, porque tiene un abanico de sorpresas para ti y para mí. La vida es un estuche de monerías, porque justo cuando ya habías pensado que habías librado un problema, la vida se encarga de presentarte otro y así es esto. Nadie se libra de la vida. Pero no lo tomes a mal, porque la vida también es sabia, te sabe recompensar y te da grandes alegrías y satisfacciones.

En el terreno personal, puedes elegir ser un novio pedante, manipulador, infiel, inseguro ó atento, amable, respetuoso, con responsabilidad afectiva, etc. La decisión es tuya. El camino que elijas será tu elección y de nadie más. No culpes a nadie. Tú eres el resultado de tus propias decisiones.

Lo que sí quiero que te quede muy claro, es que NINGÚN CAMINO FÁCIL TE LLEVARÁ A UN LUGAR QUE MEREZCA LA PENA y para ello deberás de esforzarte para lograr tus objetivos personales y profesionales, estes en el rol que sea. Solo dependerá de ti y de lo que quieres ser y más aún, el tipo de legado que desees dejar.

¿Te has preguntado lo que tus amigos dicen de ti cuando tú no estás? Suele ser una descripción breve sobre lo que eres. Tal vez no te importe. ¡Pues no! Debería de importante porque justo en el rol que te encuentres es como serás recordado. La gente te observa y te guste o no, ellos opinan de ti. Unas veces bien y otras no tan bien. Así que el camino que elijas es inversamente proporcional a la huella que quieras dejar.

La gente nos recuerda por la esencia que dejamos cuando nos vamos, pero esta esencia debe ser clara y fácil de recordar, por eso se deben dejar mensajes claros. Todos tenemos una MARCA PERSONAL. Todos necesitamos de alguna manera diferenciarnos unos de otros. ¿Qué quiero que sepan de mí? ¿Qué pildorita quiero que se quede en la cabeza de la gente cuando yo me vaya?

Va a depender del camino que elijas iniciar y terminar! No hay de otra. Porque justo los caminos que hayas decidido tomar serán los que hablarán de ti y por ti.

Solo recuerda que cuando te pones retos no es culpa de la vida el que no cumplas tus objetivos, eres tú. Cuando te das cuenta de ello te vas a sorprender porque encontrarás que la solución la tienes TÚ. Porque eres tú el que tiene que cambiar, una vez que lo experimentas verás resultados y NADIE te va a parar. Cabe mencionar que te va a costar mucho esfuerzo y trabajo el sostenerte. No es fácil, ningún camino es fácil.

Debemos ser creadores de REALIDADES no de sueños en base a las decisiones que tomes y del camino que elijas recorrer.

“El universo no conspira ni a favor ni en contra tuya, lo único que te detiene eres tú” Gary John Bishop.

*- El autor es Director de Tafoya y Asociados.