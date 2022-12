Niñas y mujeres primero

Las últimas semanas han sido especialmente complicadas en cuanto a seguridad para niñas y mujeres. Cuatro situaciones nos llamaron poderosamente la atención: Una mujer denunció que un agente de la policía municipal la obligó a practicarle sexo oral, mientras su esposo era revisado por otro agente municipal en una patrulla contigua.

Se presentaron los denuncias pertinentes ante la Fiscalía General del Estado y la sindicatura. El agente salió de vacaciones y no ha sido localizado por las autoridades estatales.

Se espera que sea presentado ante las autoridades policíacas para que responda ante las acusaciones.

Otro evento lamentable fue la querella presentada ante la Fiscalía estatal, por padres de nueve niñas de la escuela Leona Vicario, quienes denunciaron a un maestro por abuso sexual. El profesor es interino e ingresó este ciclo escolar al plantel educativo. No ha sido detenido y tendrá su audiencia el próximo 16 de diciembre. Esperan que se presente. Ya también fue destituido del centro Meyibo donde también daba cursos. En un tercer acto acontecido recientemente, empleadas de la Oficialía Mayor del Estado denunciaron ante esta columnista a directivos y trabajadores del área de Bienes Patrimoniales señalados por acoso sexual y hostigamiento laboral. Las denunciantes afirmaron que el director de Patrimoniales, Luis R, aunque es invidente es “auxiliado” por algunos de sus subalternos para decirle cómo van vestidas las empleadas a quienes luego les habla para describirlas y acercarse a ellas, en muchas ocasiones de manera inapropiada, según detallan las denunciantes. El envío incómodo de mensajes, de flores, acercamientos físicos y reuniones nocturnas también son parte de la denuncia.

El ofrecimiento de compensaciones es otra práctica recurrente en la OM, para mantenerse en sus cargos o ascender en estos. O los cambios de puestos por no permanecer en la noche en las oficinas o acudir a fiestas nocturnas. Finalmente se da el caso de Ana Belem, quien pide que Antonio, actual funcionario de la UABC le regrese a su hija a quien desde hace más de dos meses no permite verla. Después de múltiples complicaciones en su relación Ana Belem y Antonio, integrante del equipo de trabajo del rector de la UABC, se separaron y ahí empezó el tormento para la denunciante. Antonio hizo una primera denuncia contra Belem para quitarle a su hija la cual no fue admitida en el juzgado Cuarto de lo familiar y la volvió hacer ahora en el juzgado Segundo de lo familiar donde curiosamente todo procede.

Como si no fuera poco la actuación en el juzgado Segundo, también resulta sospechoso que en el Registro Civil de Palaco hayan emitido un acta de nacimiento de la niña con los nombres de Antonio y Belem como padres, aún cuando Belem nunca acudió al registro civil, jamás firmó el documento ni mucho menos se acreditó la paternidad y maternidad que dice en dicho documento. La pequeña nació en Brawley en donde fue registrada sólo con los apellidos de la madre, y aún así el señalado padre obtuvo un acta de nacimiento en Mexicali. En estos casos, llama la atención que niñas y mujeres estén siendo afectadas en lugares que deberían ser seguros: en una patrulla a un lado de un agente de seguridad; en un salón de clases; en una oficina pública y en una vivienda al lado del padre de su hija. En qué momento los lugares que deberían ser seguros para niñas y mujeres se complican y losencargados de mantenerlos en situaciones de blindaje se convierten en sus enemigos. La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.