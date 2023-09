Niñas teniendo bebés en BC

En Baja California, como en el resto del país, tenemos una doble narrativa cuando se trata de cuidar a las infancias, porque por un lado nos escandalizamos cuando se abordan temas de educación sexual en el que no estén involucrados las y los progenitores o tutores (sin importar que ellas y ellos no tengan la mínima intención de proporcionar o contar con conocimiento para este tipo de educación), pero cuando se trata de abordar temas de violación infantil, matrimonios de infantes o trata de personas menores de edad decidimos no enterarnos, voltear la cara o simplemente admirarnos.

Por ejemplo, mientras se le da vuelo al marketing político-social de Eduardo Verastegui con su película Sounds of Freedom y su intención de ser candidato y promotor de la agenda ultraconservadora para el 2030, dejamos de lado lo que viven nuestras infancias en México (no en Hollywood) que son víctimas de violación, trata y tienen bebés desde los 10 años.

Las últimas cifras de la Secretaría de Salud Federal atestiguan que en México cada 24 horas se embarazan mil niñas o adolescentes. Las estimaciones también sugieren que 2.5 millones de niñas menores de 16 años dan a luz cada año.

El informe de Isesalud denominado “Diagnóstico General de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres en Baja California” establece que durante el 2022 se atendió un total de 3 mil 980 embarazos de niñas y adolescente desde los 10 a los 19 años: 393 fueron abortos y 3 mil 587 partos, incluyendo los de cesárea.

En 2021 hubo 178 registros de madres menores de 15 años y el año pasado hubo 180. En ambos años hubo al menos dos muertes de niñas y adolescentes embarazadas.

Ahora déjenme contarles tres historias de este 2023 de niñas de Baja California que dio a conocer un reportaje de Lindero Norte.

Se trata de una menor de 10 años de edad que con su cuerpo frágil por la edad se convirtió en madre en un hospital de San Quintín, Otra niña de la misma edad hizo un lado sus muñecas y sueños para dar a luz a un bebé en un nosocomio de la ciudad fronteriza de Tecate y una niña de 12 años de edad, originaria de Mexicali, víctima de violación por su pareja sentimental de 17 años, actualmente mantiene un embarazo de cuatro meses.

Los embarazos adolescentes se producen en una edad en la que no están preparados sus cuerpos ni sus mentes, toda vez que se encuentran entre la pubertad y el inicio de su fertilidad, además que afecta a su salud, su permanencia escolar y desarrollo.

La responsabilidad de los gobiernos es la detección temprana y la atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; pero, se quedan cortos o son omisos.

El embarazo infantil es un tipo de violencia y legalmente se considera que quienes sufren violencia sexual deben recibir la interrupción legal del embarazo; pero, en estos dos casos de 2023 no lo hizo Isesalud.

Y es que cuando se presenta una niña embarazada en edades menores de 15 años, en automático deben hacerse los preparativos clínicos y psicológicos para realizar el aborto, además de acudir a la Fiscalía.

Especialistas advierten que se requiere que los gobiernos y la sociedad visualicemos y se atienda el embarazo infantil de forma diferente a un embarazo adolescente porque las causas son distintas, toda vez que el embarazo infantil se caracteriza por ser en gran medida producto de un abuso sexual, debido a que los progenitores son mayores que las niñas y en numerosos casos resultan incluso familiares, vecinos y conocidos.

**REFLEXION EN VOZ ALTA: A unos metros de un centro escolar lo que viola el reglamento federal y amparado en un permiso chueco (ampliado de otra entidad) de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de AMLO, en Mexicali entró en operación otro casino este fin de semana, para de esta manera convertirnos en la capital de los casinos con 18 de estos establecimientos de los 44 que hay en BC.

**FIASCO SEMANAL: El mitin político que armó OCUPA y parte del sector empresarial con la causa, lucha y tragedia de las víctimas de desaparición forzada en Mexicali. Los colectivos de familiares pueden tomar todos los apoyos que estén en sus manos y armar actos de protesta en donde quieran, el problema es que en ese camino se encuentran muchos oportunistas y este sábado vestían de gorra roja y camiseta blanca.

*- El autor es periodista de Baja California.