Naturaleza de la energía

En varias ocasiones he comentado sobre los requerimientos que tienen los comercio y las empresas de manufactura para ser competitivas pero también para pensar en realizar ampliaciones, inversiones y contratar más personas. Uno de ellos es la energía eléctrica.

Si bien no deja de sorprender el poder de la naturaleza, como lo constatamos hace unos días por el huracán Hillary y las lluvias que ocasionó, se juntó ese fenómeno natural con el deplorable sistema energético, diseñado para las condiciones de hace 20 o más años, pero no necesariamente para una Baja California moderna y globalizada como la de este siglo.

Pero ¿qué es lo que necesitamos para la confiabilidad eléctrica? Primero, invertir el gobierno (CFE) para mejorar la infraestructura (transmisión y distribución) y en segundo aspecto proyectar bien la disponibilidad de energía para los nuevos centros de carga o para los incrementos de demanda.

Aunque, si no hay inversión suficiente y estabilidad en el sistema, ¿Qué se puede hacer para que no se presenten más apagones y las empresas como las IMMEX puedan afrontar este panorama? Al no existir en el mercado oferta garantizada de energía, ni pública ni privada, una posibilidad sería que las empresas que tengan los recursos económicos pudieran invertir en proyectos de generación para autoabasto, garantizando así que contarán con energía, no solo para mantener su operación, sino incluso para su futuro crecimiento.

Comento esto porque antes de la llegada e impacto del huracán Hillary (que al final se convirtió en tormenta tropical), la CFE aseguró estar preparado ante el avance del huracán y evitar que la llegada de tormentas pudiera ocasionar graves daños al tendido eléctrico, electrodomésticos en los hogares, alumbrado público y equipos en las empresas. Pese a todo, se informó que fueron afectados unos ciento diez mil usuarios en todo el municipio, además de árboles caídos y construcciones colapsadas pero no debido al sistema eléctrico.

Comencé haciendo referencia del suministro de energía eléctrica con los comercios y las empresas de manufactura, pero hago una corrección y extiendo los comentarios para los centros de educación, clínicas, hospitales y gasolinerías, así como a los miles de hogares que hacemos de Mexicali una ciudad dinámica.

Por eso retomo palabras del centro de investigación en política pública del IMCO durante el parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica: “apostar por la transmisión eléctrica es fortalecer a la CFE”, frase que a su vez convierto en un símil general “apostar por el abastecimiento eléctrico es favorecer el desarrollo”. Lo menciono porque si la CFE no logra asegurar condiciones de transmisión y abastecimiento de energía ante el aumento de la demanda; más aún, no podremos crecer ni desarrollarnos a la par del consumo y de los requerimientos de empresas que puedan estar valorando a Mexicali para sus proyectos bajo el esquema nearshoring.

Para terminar, lo que requerimos en nuestra ciudad, como en el resto de Baja California y del país, es la confiabilidad del sistema eléctrico basado en planeación, infraestructura física y tecnología que permita disminuir pérdidas de la red y eliminar los apagones lo más que se pueda.

*- El autor es ex Presidente de Index Mexicali.