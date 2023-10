Nanopartícula

Un trío de contemporáneos, años más - años menos, se embolsará 11 millones de coronas suecas (5.9 millones de pesos mexicano para cada cual) por la formulación y síntesis de los llamados puntos cuánticos… ¿No sabe a qué me refiero? Bueno, no se agüite; yo tampoco lo sabía, pero me documenté…

Vamos por partes, porque precisamente de eso se trata el Premio Nobel de Química 2023: Del establecimiento de unos megaminúsculos puntitos cristalinos que proyectan luz. Siga leyendo porque si bien son chiquitísimas las dichosas nanopartículas tienen enorme importancia en el avance científico y tecnológico en beneficio de los seres vivos (y hasta los medio atarantados).

Los puntos cuánticos son estructuras artificiales creadas en el laboratorio que tiene propiedades ópticas y electrónicas únicas, las que serán de gran utilidad en la medicina, en la física y en la química; y se aplicarán en cámaras, celulares, lentes, monitores, pantallas, proyectores, transmisores y mucho más.

Los ganadores son: Louis E. Brus, quien nació en 1943 en Cleveland Ohio, EE. UU., y se doctoró en 1969 en la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York…

El segundo, Alexei I. Ekimov, nació en 1945 en la URSS y se doctoró en 1974 en el Instituto Físico-Técnico Ioffe de San Petersburgo. Más tarde se desempeñó como jefe científico del Nanocrystals Technology Inc., en Nueva York…

Y, el tercero, Moungi G. Bawendi, nació en 1961 en París, Francia y en 1988 se doctoró en la Universidad de Chicago. Ha sido profesor en el Instituto Tecnológico de Cambridge, Massachusetts.

¡Ahí nomás!, por andarse con pequeñeces -un francés, un norteamericano y un ruso- ya pasaron a la historia por obtener enorme provecho “de algo” que no se puede ver a simple vista porque es infinitamente pequeño; pero igualmente que grandioso.

LA PALABRA DE HOY: NANOPARTÍCULAS

En este caso, nanocristales que son partículas que poseen las tres dimensiones (altura, anchura y profundidad) y que son menores a 100 nm (nm es un nanómetro que equivale a la milmillonésima parte de un metro). Con importante aplicación agrícola, biomédica, digital, óptica, química, tecnológica… entre otras.

Desde el punto de vista semántico, nano proviene del griego 'nanos' que pasó al latín como 'nanus' y que significa enano. Se utiliza, por ejemplo, en conceptos como nanotecnología. Por su parte, partícula -casi igual en español como en latín- 'particûla' con el significado de “pequeña parte de la materia”.

DE MI LIBRERO: 2012

Novela de ciencia ficción de Brian D’Amato, escritor y escultor estadounidense, en la que mezcla una narrativa histórica con viajes a través del tiempo. 2012 tiene como punto de partida la fecha fijada por el antiguo Imperio Maya para que se acabe el mundo.

Minuciosa y precisa a la hora de describir nuevas tecnologías y el desarrollo de determinados campos de la ciencia. Al final, dedica buena parte de su novela para narrar la vida cotidiana del científico protagonista quien estuvo obsesionado, como muchos investigadores, con las muy inquietantes nanopartículas.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.